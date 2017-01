Amerika zuerst - so die klare Botschaft des neuen US-Präsidenten in seiner Antrittsrede. Was heißt das für Europa? Wie stellt sich Deutschland auf die Zusammenarbeit ein?

von Dominik Rzepka

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) hat den neuen US-Präsidenten Donald Trump zu einem partnerschaftlichen Verhältnis aufgefordert. Die Welt könne nur funktionieren, wenn die Mächtigen gut zusammenarbeiten, Isolationismus wäre falsch, sagte Altmaier im ZDF.

Es sind wohl gewählte Worte. Sie klingen diplomatisch. "Wir haben ein Interesse an guten transatlantischen Beziehungen", sagt Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Aber auch er ergänzt, was bereits Kanzlerin Angela Merkel in Richtung Donald Trump gesagt hatte: Grundlage der Zusammenarbeit seien die gemeinsamen Werte. "Das ist die Richtschnur." Ansonsten zeigte sich Altmaier zurückhaltend. Man wisse noch nicht einmal, wer US-Botschafter in Deutschland werde und auch die Politik Donald Trumps gelte es jetzt erst einmal abzuwarten.

Von deutscher Seite stehe einer offenen Zusammenarbeit nichts im Weg, sagt Altmaier - und betont, für wie wichtig er sie auf internationaler Bühne gerade hält: "Diese Welt kann nur funktionieren, wenn die Mächtigen zusammenarbeiten. Isolationismus wäre aus deutscher Sicht keine Antwort für unser Land." Deutschland brauche Freunde, Verbündete und Partner, um die eigenen Interessen bestmöglich zu vertreten - das sei aber eben nicht nur für Deutschland wichtig: "Das gilt für die Briten, die Franzosen, die Italiener und ganz sicher für unsere amerikanischen Freunde."

Trumps Worte für europäische Ohren vielleicht etwas "ungewöhnlich"

Die Botschaft: Niemand ist eine Insel. Auch Donald Trump nicht. Auch der 45. US-Präsident, der in seiner Antrittsrede ausschließlich die Interessen der USA betont hatte, braucht Partner. Und Deutschland, so Altmaier, sei zur Partnerschaft bereit. Und doch kann er die Kritik an Trumps Antrittsrede auch ein bisschen verstehen: Donald Trump habe das gesagt, was er bereits im Wahlkampf gesagt hatte. "Das ist für europäische Ohren manchmal etwas ungewöhnlich."