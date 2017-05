Die EU will laut einem Zeitungsbericht deutlich mehr Geld von London für den Austritt aus der EU und trifft damit auf harsche Ablehnung. Laut Financial Times handelt es sich um 100 Milliarden Euro, 40 Milliarden mehr als bisher gedacht.

Die Briten wählen am 8. Juni ein neues Parlament. In den Umfragen liegen die regierenden Tories von Premierministerin May derzeit weit vorne. Die pro-europäische Investmentmanagerin Gina Miller hat die Wähler aufgerufen, bei den Parlamentswahlen taktisch abzustimmen, um einen harten Brexit zu verhindern.

Die EU drückt aufs Tempo: Mit der Rückendeckung der verbliebenen 27 EU-Mitglieder sollen die Brexit-Verhandlungen schnell beginnen - und zwar schon am 19. Juni, knapp zwei Wochen nach den Neuwahlen in Großbritannien. Zuerst sollen der Status der EU-Bürger im Königreich und Finanzielles geklärt werden.

Die EU ist für die Brexit-Gespräche startklar und will die Verhandlungen bereits knapp zwei Wochen nach der britischen Parlamentswahl beginnen. Er hoffe auf einen Start der Austrittsgespräche mit Großbritannien in der Woche ab dem 19. Juni, sagte der EU-Chefunterhändler Michel Barnier, nachdem der EU-Ministerrat sein Verhandlungsmandat beschlossen hatte. Die britische Premierministerin Theresa May sprach von einem engen Zeitplan, will ihn aber offenbar einhalten.

"Wir sind bereit und gut vorbereitet", sagte der Franzose Barnier. Es gebe nun ein "klares Mandat" der anderen 27 EU-Staaten für die Gespräche mit Großbritannien.

Verhandlungen sollen in zwei Phasen ablaufen

Das nun beschlossene Mandat für die Brexit-Verhandlungen sieht vor, dass diese in zwei Phasen ablaufen sollen. Demnach müssen erst wichtige Austrittsfragen wie der Status von EU-Bürgern in Großbritannien und Finanzforderungen an London weitgehend geklärt werden. Erst danach will die EU auch über die künftigen Beziehungen und ein mögliches Handelsabkommen mit Großbritannien sprechen.

Es bleiben zwischen der vorgezogenen Parlamentswahl "nur elf Tage, bis die Europäische Union die Brexit-Verhandlungen beginnen will", sagte May bei einer Wahlkampfveranstaltung in Gresford in Wales. Sie verstand dies auch als Aufforderung an die britischen Wähler, erneut für die Konservativen zu stimmen. "Es wird keine Zeit zu verlieren geben und keine Zeit geben, damit eine neue Regierung sich einarbeiten kann."

May: "Wenn wir das nicht richtig machen, werden Konsequenzen katastrophal"

May verwies dabei auf die Tragweite der Verhandlungen. "Wenn wir das nicht richtig machen, werden die Konsequenzen für das Vereinigte Königreich und die wirtschaftliche Sicherheit gewöhnlicher Bürger katastrophal sein. Wenn wir es schaffen, dann sind die Möglichkeiten, die vor uns liegen, großartig."

"Wir alle müssen uns auf sehr schwierige Verhandlungen einstellen", sagte der deutsche Europastaatsminister Michael Roth (SPD) in Brüssel. Barnier betonte, für ihn sei ein Abbruch keine Option. Hiermit hatte der britische Brexit-Minister David Davis angesichts der Finanzforderungen an Großbritannien gedroht, die sich auch auf mehrere Jahre nach dem vorgesehenen EU-Austritt Ende März 2019 erstrecken sollen.

EU-Forderungen sorgen auf der Insel für Empörung

Für Empörung in London sorgte jüngst ein Bericht der "Financial Times", wonach sich die finanziellen Forderungen aus Brüssel auf bis zu 100 Milliarden Euro belaufen könnten. Aber auch bisherige Schätzungen aus Brüssel zwischen 40 und 60 Milliarden Euro waren von britischen Regierungsvertretern als vollkommen überzogen zurückgewiesen worden.

Barnier will diese und andere Austrittsfragen dennoch bereits bis zum Spätherbst oder Winteranfang klären. Er hoffe, dass dann "Ende des Jahres oder zu Beginn des kommenden Jahres" die zweite Verhandlungsphase beginnen könne, sagte der Franzose. Dann könnte auch über ein mögliches Handelsabkommen mit den Briten für die Zeit nach dem Brexit gesprochen werden. Diese Verhandlungen seien für beide Seiten "äußerst wichtig", sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Denn es gehe um "zehntausende oder vielleicht noch mehr Arbeitsplätze in Europa (...) und auch in Großbritannien".