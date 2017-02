Amnesty prangert Polizei-Folter in Tunesien an

Viele Islamisten, die in Syrien und im Irak kämpfen, sind aus dem Ausland in die Kampfgebiete gekommen. Einige kehren in ihre Heimat zurück, z.B. nach Tunesien. Die Regierung kündigt eine harte Linie an.

Folter, willkürliche Verhaftungen, Razzien und Reiseverbote - Amnesty International erhebt schwere Vorwürfe gegen die tunesischen Sicherheitskräfte. Unter dem Deckmantel der Terrorabwehr gehe die Polizei ähnlich brutal gegen die eigenen Bürger vor wie zu Zeiten der Diktatur.

Amnesty International hat den Sicherheitskräften in Tunesien eine Rückkehr zu "brutalen Methoden der Vergangenheit" im Anti-Terrorkampf vorgeworfen. Das Land setze die Errungenschaften des Arabischen Frühlings von 2011 aufs Spiel, heißt es in dem Bericht der Menschenrechtler.

"Misshandlungen im Namen der Sicherheit"

Folter und Polizeiwillkür sind demnach in dem nordafrikanischen Land an der Tagesordnung. Menschen berichten in dem Amnesty-Report von schweren Misshandlungen wie Schlägen mit Stöcken und Gummischläuchen, Elektroschocks, Schlafentzug und sexuellem Missbrauch. Die Opfer würden oft ohne triftigen Grund eingesperrt, etwa wegen ihres Aussehens, religiöser Äußerungen oder verbüßter Delikte.

Amnesty listet in dem Bericht insbesondere "23 Fälle von Folter und Misshandlungen seit Januar 2015 auf", darunter eine "mutmaßliche Vergewaltigung". "Tausende Menschen seien festgenommen", gegen "mindestens 5.000 weitere" Reiseverbote verhängt worden.

"Die Tatsache, dass die Misshandlungen im Namen der Sicherheit verübt werden, hat dazu geführt, dass Menschenrechtsverletzungen bisher von den tunesischen Behörden nicht angegangen werden", sagt Heba Morayef, Leiterin der Nordafrika-Abteilung von Amnesty. Bis heute sei nur eine Handvoll Polizisten für Misshandlungen zur Rechenschaft gezogen worden. Die Straflosigkeit habe wiederum "die Kultur der Gewalt" gefördert.

Ausnahmezustand seit November 2015

Die tunesischen Behörden hatten den Ausnahmezustand nach dem Anschlag auf einen Bus der Präsidentenwache im November 2015 in der Hauptstadt Tunis mit zwölf getöteten Gardisten verhängt. Er war Mitte Januar um einen weiteren Monat verlängert worden und gibt den Sicherheitskräfte weitreichende Befugnisse.

Seit der Revolution in Tunesien im Frühling 2011 gab es in dem nordafrikanischen Land eine Reihe islamistischer Anschläge. Im März 2015 wurden bei einem Angriff auf das Bardo-Nationalmuseum in Tunis 21 ausländische Touristen getötet. Drei Monate später töteten bewaffnete Angreifer am Strand von Sousse 38 Menschen. Zu dem Angriff bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).