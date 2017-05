Video Was lief schief im Fall Amri?

Nach wochenlangen Untersuchungen zum Weihnachtsmark-Attentäter Anis Amri sind die Geheimdienstkontrolleure des Bundestags zu dem Schluss gekommen, dass sich die Behörden in Ländern und Bund schlecht abstimmten. Experten fordern grundsätzliche Änderungen.

Hätte der Terroranschlag im Dezember in Berlin verhindert werden können? Der Berliner Senat sagt, LKA-Mitarbeiter hätten den Attentäter Anis Amri wohl festnehmen können und haben dieses Versäumnis möglicherweise im Nachhinein vertuscht.

Nach den Vertuschungs-Vorwürfen gegen Berliner Polizisten im Terrorfall Amri fordern Politiker aller Parteien eine lückenlose Aufklärung. Am Rande eines Treffens in Brüssel äußerte sich auch Bundesinnenminister de Maizière.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann äußerte sich bestürzt über die mutmaßliche Fälschung der Akten. "Ich habe immer gesagt, dass bei Amri überall in Deutschland schwere Fehler gemacht wurden", erklärte er. "Das wollte die CDU nie hören. Aber dass Fehler durch Urkundenfälschung vertuscht werden sollten, schlägt dem Fass den Boden aus."

Geisel hatte am Mittwoch öffentlich gemacht, dass Akten zu Amris Drogengeschäften offenkundig nachträglich verändert wurden. Damit könnten Polizisten verschleiert haben, dass sie Amri vor seinem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche hätten festnehmen können.

Das ZDF hatte bereits am Mittwoch berichtet, dass wegen des Verdachts der Aktenmanipulation Anzeige erstattet worden ist. "Es ist ein unerhörter Verdacht und ich erwarte von allen Beteiligten im Land Berlin, dass das jetzt sehr gründlich und sehr offen aufgeklärt wird", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) an in Brüssel. Von den Grünen im Bund und in Nordrhein-Westfalen kam der Ruf nach einem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) versprach eine rückhaltlose Aufklärung.

In Berlin werden die verdächtigten Polizisten zunächst angehört. Innensenator Andreas Geisel (SPD) versprach eine "rückhaltlose Aufklärung" und kündigte Konsequenzen an. Das könnte eine Suspendierung bedeuten. Das Parlament will am kommenden Montag über weitere Schritte diskutieren. Vor allem aber: Sonderermittler Jost arbeitet weiter. Man müsse damit rechnen, dass dies nicht der letzte Skandal war, den der Ermittler im Fall Amri aufdecke, sagt Geisel. (Quelle: dpa)

Aus Nordrhein-Westfalen, wo am Donnerstag ein Untersuchungsausschuss zu Amri vorerst zu Ende ging, kommt die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Auch in NRW wird der Ausschuss nach der Konstituierung des neuen Landtages voraussichtlich neu aufgelegt.

Im November 2016 wusste niemand, was am 19. Dezember folgen würde. Jendro ist sicher: "Den Anschlag auf dem Breitscheidplatz hätten wir mit einer Festnahme nicht einhundertprozentig verhindern können." Es ist nicht auszuschließen, dass Amri nach einigen Wochen Untersuchungshaft wieder freigekommen wäre - und seine Pläne weiter verfolgt hätte.

Das ist umstritten. In Großstädten wie Berlin laufen zahlreiche Dealer frei herum. Oft gehe es darum, an die Hintermänner zu kommen, sagt Benjamin Jendro von der Berliner Gewerkschaft der Polizei. Außerdem habe es keine Garantie gegeben, dass ein Gericht auch tatsächlich einen Haftbefehl ausgesprochen hätte. In ähnlichen Fällen sei das nicht immer passiert.Brisant ist in diesem Fall allerdings, dass Amri als potenzieller Islamist beobachtet wurde. Zwar erschien er der Polizei im Herbst 2016 nicht mehr als allzu gefährlich. Doch eine Verhaftung als Drogenhändler und eine Abschiebung nach Tunesien wäre auch mit damaligem Wissen eine elegante Lösung gewesen, ihn loszuwerden.

Nach dem Anschlag könnte es den für Amri zuständigen Staatsschützern mulmig geworden sein. Womöglich wollte jemand die Akte so gestalten, dass er im Nachhinein fehlerfrei dastand. Das ist umso wahrscheinlicher, weil zu dieser Zeit schon hart über andere Fehler diskutiert und geurteilt wurde. Zum Beispiel darüber, dass die Berliner Kriminalpolizei die Observation Amris Mitte Juni 2016 beendet hatte - und nicht wieder aufnahm, obwohl sich der Tunesier konspirativ verhielt und häufiger radikale Islamisten traf.

Der vom Senat eingesetzte Sonderermittler zum Attentat, der pensionierte Bundesanwalt Bruno Jost, sichtete auch die digitalen Vermerke zu dem Vorgang und stieß auf den Widerspruch. Er entdeckte in wenigen Wochen, was der Polizei in fünf Monaten nicht auffiel.

Das zwölfseitige digitale Dokument wurde damals nicht ausgedruckt und kam somit nicht in die offiziellen Papier-Ermittlungsakte. Das ist nicht ungewöhnlich, weil die Ermittlungen noch liefen. Am 17. Januar schrieb nach den bisherigen Erkenntnissen ein anderer Kripo-Beamter ein neues Dokument zum Fall Amri und schrieb das falsche Datum 1. November drauf. Dort war plötzlich nur noch von Drogen-Kleinhandel die Rede. Die Vorwürfe waren deutlich abgeschwächt. Dieses Dokument - mit nur vier statt zwölf Seiten - wurde ausgedruckt und der offiziellen Ermittlungsakte beigefügt.

Im Polizeilichen Informationssystem, in dem digital Ermittlungsergebnisse gesammelt werden, erstellte ein Kriminalpolizist am 1. November 2016 ein Dokument über Amri. Darin wurde der Tunesier verdächtigt, gewerbsmäßig Drogen zu verkaufen. Das hatte sich aus der Überwachung des für politisch motivierte Taten zuständigen Staatsschutzes wegen Amris Verbindungen zur islamistischen Szene ergeben.

Die Berliner Polizei hätte Anis Amri womöglich schon Wochen vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt wegen Drogengeschäften festnehmen können. Tat sie aber nicht. Die Polizisten, die dafür verantwortlich waren, sollen - so ist der Verdacht - nachträglich vertuscht haben, was sie wussten. Nun steht der Vorwurf Strafvereitelung im Amt im Raum.

Der Terrorist als Kleinhändler

Der Sonderermittler der rot-rot-grünen Berliner Landesregierung, der frühere Bundesanwalt Bruno Jost, hatte die Widersprüche in den Akten entdeckt. In einem digitalen Dokument vom November war Amri als gewerbsmäßiger Drogenhändler eingestuft worden. Doch dieses fand nie den Weg in die Papier-Akten. Stattdessen wurde hier Wochen später ein Vermerk abgeheftet, der Amri nur noch als Kleinhändler bezeichnete.

Jost habe dies in sehr präziser Arbeit aufgedeckt, lobte Geisel. Er solle seine Arbeit fortsetzen. Man müsse sich darauf vorbereiten, dass weitere Unstimmigkeiten zu Tage kämen, warnte der Innensenator.

Möglicherweise wollten Polizisten mit der Manipulation vertuschen, dass sie Amri schon im November hätten verhaften können - und der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt damit unter Umständen verhindert worden wäre. Amri tötete am 19. Dezember zwölf Menschen, weitere 67 wurden bei dem bislang folgenschwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland verletzt. Wenige Tage später wurde Amri auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.

Amri auch Thema im neuen NRW-Landtag

In Düsseldorf kam an diesem Donnerstag der Amri-Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum letzten Mal in dieser Wahlperiode zusammen. Auch hier hatte Amri als islamistischer Gefährder im Visier der Behörden gestanden. Der neue Landtag wird den Ausschuss voraussichtlich neu auflegen.

Die Obfrau der NRW-Grünen, Monika Düker, forderte einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Auch der stellvertretende Grünen-Fraktionschef im Bund, Konstantin von Notz, unterstützte das. "Ein Untersuchungsausschuss ist bei all den offenen Fragen unausweichlich, den Auftrag haben wir bereits geschrieben", sagte er der "Welt". Er sei aber in dieser Legislaturperiode nur noch umsetzbar, wenn alle Fraktionen mitmachten. Daran mangele es noch.

Auch die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) zeigte keinerlei Verständnis für eine nachträgliche Manipulation von Akten. Die Tatsache, dass Amri vor dem Anschlag nicht wegen Drogenhandels festgenommen wurde, sei mit dem damaligen Wissen allerdings nicht unbedingt falsch, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro. Es gebe keine Garantie, dass er auch in Haft gekommen wäre. "Man kann nicht sagen, die Kollegen haben definitiv einen Fehler gemacht."