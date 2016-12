von Johannes Hano, New York

Ban Ki Moon hat heute offiziell seinen letzten Arbeitstag als UN-Generalsekretär. Seinem Nachfolger António Guterres hinterlässt er viele Krisen: Syrien, Mali, den Klimawandel. Aber er kann auch auf Erfolge seiner zehnjährigen Amtszeit zurückblicken, die er vor allem durch leise Diplomatie zuwege brachte.

Als es 2006 darum ging für den so selbstbewusst wie unbequem auftretenden UN-Generalsekretär Kofi Annan einen Nachfolger zu finden, ließ sich der damalige UN-Botschafter der USA, John R. Bolton, mit den Worten zitieren, es stünden leider nur "ziemlich langweilige Kandidaten" zur Verfügung.

Im Haifischbecken der Politik überlebt

Einer von ihnen, der dann aber schließlich auch von den USA unterstützt wurde, war der Südkoreaner Ban Ki Moon, Karrierediplomat und politischer Profi. Geschmeidig hatte er seine Karriere als Diplomat in den 70er Jahren in der südkoreanischen Militärdiktatur begonnen, arbeitete an den Botschaften in Neu-Delhi und Washington und diente später unter verschiedenen demokratisch gewählten Regierungen als Vize-Außenminister und Außenminister. Ein Mann also, der es versteht, im Haifischbecken der Politik und Diplomatie am Leben zu bleiben.

Ban selbst hat sich als einen Politiker beschrieben, der nach Harmonie und Konsens strebt. Als UN-Generalsekretär trat er meist freundlich und zurückhaltend und mit einem Lächeln auf den Lippen auf. In einer Welt, die mehr und mehr aus den Fugen gerät, die mehr und mehr Lautsprech und große Töne würdigt und nicht das zähe Ringen um Lösungen komplexer Probleme, galt Ban vielen bald schon als Fehlbesetzung. Ban aber ließ sich nicht beirren und entgegnete seinen Kritikern: "Sie sehen ein Lächeln nur als ein Lächeln und erkennen oft nicht die innere Stärke dahinter."

Mit leiser Diplomatie zum Klimavertrag

Unermüdlich hat Ban in seiner zehnjährigen Amtszeit meist hinter den Kulissen daran gearbeitet, dass sich die 193 UN-Mitgliedsstaaten den großen Menschheitsthemen - Gleichberechtigung, Armut, Hunger, Klimawandel - annehmen. Dass der Klimavertrag von Paris in Kraft treten konnte, weil auch die größten Verschmutzer - China und die USA - schließlich zustimmten, ist auch der leisen Diplomatie Ban Ki Moons zu verdanken.

Sein eigentliches Vermächtnis aber ist das internationale Abkommen zur nachhaltigen Entwicklung, etwas sperrig "Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung" genannt. Einstimmig haben sich alle Länder dieser Welt darauf geeinigt, die Nachhaltigkeit bei allen politischen, wirtschaftlichen sozialen und ökologischen Entwicklungen in den Vordergrund zu stellen. Ban hat es geschafft, dabei auch die Wirtschaft, die großen Unternehmen und die Zivilgesellschaft mit einzubinden, auch weil er erkannte, dass man sich auf die Politik alleine nicht verlassen kann.

Vereinte Nationen in der Krise

Und dennoch können diese Erfolge nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Vereinten Nationen auch unter Ban Ki Moon immer tiefer in die Krise geraten sind. Zahllose Skandale haben auch in seiner Amtszeit die Glaubwürdigkeit der UN tief erschüttert: Die Cholera-Epidemie in Haiti, die wohl durch UN-Truppen aus Nepal ausgelöst wurde, und das lange Leugnen der Verantwortung dafür; die Vergewaltigungen von Mädchen und Frauen durch Blauhelmsoldaten; das Nicht-Einschreiten im Süd-Sudan, als die massakriert wurden, die man eigentlich schützen sollte - die Liste ließe sich noch fortsetzen.

Die vielen Skandale erfordern Reformen dieses riesigen und fast unüberschaubar gewordenen UN-Apparates - da sind sich fast alle einig. Auch Ban Ki Moon war angetreten, die Organisation zu reformieren, und ist wie jeder vor ihm gescheitert. Denn die Vereinten Nationen und ihr Generalsekretär können nur so stark sein, wie die Mitgliedsstaaten, besonders die Veto-Mächte im UN-Sicherheitsrat, sie machen.

Syrien und die Grenzen der Diplomatie

Zum Ende seiner Amtszeit hat Ban Ki Moon seine asiatische Zurückhaltung mehr und mehr aufgegeben und vor allem die menschenfeindlichen Gräueltaten in Syrien immer offener und deutlicher gebrandmarkt.

Was er in seiner Amtszeit am meisten bedauern würde, sei der anhaltende Alptraum in Syrien, sagte er bei einer Verabschiedung im UN-Sicherheitsrat. Und das Lächeln war dabei aus seinem Gesicht verschwunden. Der Karrierediplomat Ban Ki Moon hat die Grenzen der Diplomatie zu spüren bekommen.