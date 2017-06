Nicht so schlau am Bau

von Reinhard Schlieker

Deutschland hat alle Voraussetzungen, um innovativ zu sein: Der legendäre Mittelstand treibt die Entwicklung in vielen Bereichen voran. Nur am Bau fehlt der technologische Fortschritt nach wie vor. Was alles in der digitalen Welt geht, zeigt derzeit der Digital-Gipfel in Ludwigshafen.

Das früher "IT-Gipfel" genannte Treffen der Experten, Wissenschaftler und Politiker zu Themen der Industrie 4.0 und des Einzugs von Computertechnik ins tägliche Arbeitsleben hat bekannte Sektoren im Blick. Gesundheitswesen und Verkehr etwa sind prägende Beispiele dafür, wie die Digitalisierung Zeit und Kosten spart und dabei Fehlentwicklungen ausstoppt und Mängel behebt. Bei allen Nachteilen der neuen virtuell-digitalen Welt: Effizienzgewinne etwa auf dem Gesundheitssektor können schnell die Rettung vieler Menschenleben bedeuten und im Verkehrswesen desgleichen.

Die Baubranche fehlt bei der Digitalisierung

Ein in Deutschland hochwichtiger Sektor allerdings ist kaum unter den vielbeachteten Innovativen: der Bau. Gebäude, Straßen, Fabrikanlagen werden hochgezogen, geteert und vernagelt wie eh und je.

Bei vielen Projekten ist das Modernste da schon die Betonspritze oder der Materialaufzug. Dabei gibt es hier Potential fast ohne Ende. Experten etwa schätzen, dass der berüchtigte Flughafen BER mit durchgängig digitaler Planung und Begleitung längst in Betrieb wäre.

Tradition trifft Technologie

Das Geheimnis des Traditionsverhaltens am Bau liegt offenbar in mancher althergebrachter Verfahrensweise begründet, ebenso wie in den Traditionen der Handelnden. Im Land der Häuslebauer zählt handwerkliche Arbeit, Planung auf Papier und Statikermittlung mit handfesten Werkzeugen und Geräten. Der Computer hilft vielleicht beim Zeichnen und Rechnen. Die Anhänger des Digitalen sehen dagegen ein Hausprojekt als ideal an, bei dem von der Idee bis zum Bau alle Schritte im Computer simuliert und dann auch für jeden Beteiligten sichtbar abgehakt werden - eine Art Blockchain für Steine und Erden.

Spezialisierte Software gibt es, auch die bereitgestellt von deutschen Mittelständlern. RIB zum Beispiel - die Abkürzung steht für das wenig dynamische "Rechnen im Bauwesen" und ist damit eine Untertreibung. Das Unternehmen liefert Software für die komplette Baugestaltung und ist folgerichtig an der Börse im Segment der Technologieunternehmen notiert. Vom 3D-Modell des Gebäudes bis zum Einbau von Veränderungen in Echtzeit am Computer und hin zur endgültigen Abnahme kann die Technologie sämtliche Prozesse begleiten und Probleme erkennen. Dazu gehören allerdings Beteiligte, die sich via Computer vernetzen und auf dem aktuellen Stand halten. Keine so leichte Sache.

Nervensache Bauwesen - aufreibend und analog

Denn zumindest der private Bauherr weiß nach Abschluss seines Vorhabens, warum viele lieber nicht bauen, die es doch durchaus könnten: Im Regelfall kostet es noch mehr Nerven als Geld. Da gibt es nämlich in der Regel keine Software-Abstimmung, die falsch gelieferte Ziegel und Hölzer erkennt, ehe sie an der Baustelle eintreffen (oder gar verbaut sind), und die Terminkoordination mit den zahlreichen Gewerken ist gleichsam hohe Kunst der Diplomatie gemischt mit konventioneller Kriegsführung.

Legendär die Streitigkeiten unter Handwerkern, deren einer zu früh, der andere zu spät und beide sich ins Gehege gekommen sind. Die behördliche Begleitung wirkt da oft noch wie ein durchgängiger Kollateralschaden - immerhin ist in Deutschland selbst das Errichten einer Garage etwas, das länglich wohl erwogen und mit Papieren faustdick untermauert sein will.

Digitalisierung bräuchte einen Kulturwandel

In der Praxis würde eine alles verbindende Digitalisierung eines solchen Projekts den Beteiligten abverlangen, just-in-time zu arbeiten. Was häufig schon daran scheitern dürfte, dass die Bauhandwerker vielleicht nur ein solch modernes Projekt betreuen, zum großen Teil aber mit anderen, herkömmlichen Aufgaben zu tun haben, wo das Chaos regiert wie üblich. Der Traum vom Online-Stunden- und Materialplan, an den sich alle halten, braucht mehr als Software, ja womöglich geradezu einen Kulturwandel.

Womöglich kommt der dann erst im übernächsten Schritt: Wenn Roboter auf dem Gerüst stehen und Bauteile aus dem 3D-Drucker verarbeiten, die unten im Hof jeweils passend ausgespuckt werden, Sensoren die Statik überwachen und Drohnen das Ganze rundherum beobachten. Derlei allerdings wagt wohl nicht einmal ein Digital-Gipfel 2017 zu erträumen. Fürs erste schwingt man also weiter die Kelle und balanciert mit der Wasserwaage; vieles wird ja auch so am Ende gut. Nur beim BER weiß man es noch nicht.