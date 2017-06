Andreas Schlieker, London

Das unerwartete Ergebnis der britischen Wahlen schwächt Premierministerin May. Sie kann nicht mehr alleine regieren, es ist noch nicht klar, ob sie überhaupt im Amt bleiben wird. Jetzt hat sie einen Termin bei der Queen. Wie konnte es zu dieser Niederlage kommen? Und was heißt das für Brexit und EU?

Theresa May hielt sich für sehr clever, als sie vor sieben Wochen vorgezogene Neuwahlen angekündigte. Ihre Umfragewerte waren hoch, die Labourpartei zerstritten, deren Kandidat sehr viel unbeliebter als sie selber. Sie kalkulierte, mit einer vergrößerten Mehrheit gestärkt in die schwierigen Verhandlungen mit der Europäischen Union über die Modalitäten des Brexit gehen zu können.

Schwach gegen Corbyn

Ihr Wahlkampf war ganz auf sie zugeschnitten, sie persönlich wird nun für das Desaster verantwortlich gemacht. Und das zu Recht. May wirkte wie ein Roboter, der vorgestanzte Sätze absondert. Vor der direkten Konfrontation mit den anderen Kandidaten im Fernsehen kniff sie. Ihr persönliches Auftreten wirkte gehemmt und linkisch, im Kontrast zu dem Volkstribunen Jeremy Corbyn, der im Kontakt mit den Bürgern zu Hochform aufläuft, sah das ganz schlecht aus.

Auch inhaltlich lief es nicht gut. Sie machte mehrere Kehrtwenden in ihren Aussagen, und nachdem sie die Rentner für die Altenpflege zur Kasse bitten wollte, begann ihr Stern zu sinken. Und schließlich war sie als Innenministerin verantwortlich für die Streichung von mehr als 20.000 Polizeistellen. Angesichts der wahrgenommenen Bedrohung durch den Terror, war damit eine vermeintliche Stärke der Tories, die Sicherheitspolitik, zur Belastung geworden.

Falsche Strategie im Wahlkampf

Merkwürdigerweise wurde das naheliegendste Thema kaum aufgegriffen: Endlich einmal konkret Inhaltliches zum Brexit zu präsentieren. Im Wahlkampf blieb es bei Sprechblasen. Die Wirtschaft war ebenfalls kaum Thema der Konservativen. Dieses Vakuum nutzte Corbyn aus: Er thematisierte die Kürzungen, die die konservative Regierung vorgenommen hatte und weiterhin plant. An Schulen, an der Polizei, am Gesundheitssystem, an allen Ecken und Enden wird gespart. Die Infrastruktur liegt brach. Die britische Finanz- und Wirtschaftspolitik steht im dem Zeichen der Austerität.

Corbyn gelang es mit seinen Wahlversprechen, überall zu investieren, verlorengegangene Wähler zurückzugewinnen. Vor allem unter jungen Briten, die von hohen Studiengebühren, unbezahlbaren Mieten und schlechten Jobaussichten genug haben, und fast alle Brexit-Gegner sind, konnte Labour punkten.

Erstmal Ende der schottischen Unabhängigkeitsbewegung

Mit Spannung wurde das Ergebnis in Schottland erwartet, wo die Schottische Nationalpartei (SNP) 56 von 59 Sitzen innehatte. Hier gelang es den Tories wegen ihrer klar ablehnenden Haltung zu einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum, die entscheidenden Sitze zu holen. Vorerst ist durch das schlechte Abschneiden der SNP die schottische Unabhängigkeit vom Tisch.

Eine andere Regionalpartei spielt eine entscheidende Rolle. Ihre zehn Abgeordneten machen die nordirische DUP (Democratic Unionist Party) zu Königsmacherin. Die Konservativen sind auf sie angewiesen, um regieren zu können, entweder in einer Koalition oder als Unterstützer einer Minderheitsregierung. Theresa May wird heute Mittag noch die Queen treffen, um sie über die weiteren Absichten der Regierung ihrer Majestät zu unterrichten.

Bedeutung für Europa

Das Entscheidende für Europa heute Morgen ist, dass Großbritannien geschwächt in die Verhandlungen um den Brexit treten wird. May hatte eine große Mehrheit angestrebt, nicht so sehr um die Verhandlungspartner zu beeindrucken, sondern um manövrierfähig zu sein, wenn es um Details oder die große Frage eines harten Brexit gehen würde. Die äußerst knappe Mehrheit bewirkt nun das Gegenteil. Die britischen Verhandler, wer immer sie anführen wird, bräuchten eine einheitliche Partei hinter sich. Stattdessen sind sie abhängig von den Launen einer zerstrittenen Partei und dem Druck einzelner Gruppen innerhalb der parlamentarischen Fraktion und der DUP ausgesetzt.

Zudem ist heute Morgen immer wieder zu hören, dass sich das Vereinigte Königreich lächerlich gemacht hat in den Augen der Verhandlungspartner, was auch nicht gerade die Positionen stärken dürfte. Martin Sedlmayer, enger Mitarbeiter von Jean Claude Juncker, sagte vor gut einem Monat: "Wir brauchen einen sehr starken Verhandlungspartner, der die ganze Nation hinter sich vereinigt." Der ist noch nicht in Sicht.