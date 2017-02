Die westliche Welt reibt sich verwundert die Augen, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Ziele durchsetzt und dabei so großen Rückhalt im eigenen Volk hat - auch in Deutschland.

Am Donnerstag ist die Bundeskanzlerin bei Präsident Erdogan zu Gast - zum ersten Mal nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016. Merkel werde bei den Gesprächen auch den Demokratieabbau in der Türkei thematisieren, so ZDF-Korrespondent Luc Walpot.

Die Erwartungen an Merkel waren groß. Keinesfalls sollte sie Erdogan treffen, ohne für die Freiheitsrechte in der Türkei einzutreten. Sie tat es. Und trotzdem: "Merkel weiß, dass ihre Einflussmöglichkeiten auf Erdogan gering sind", sagt ZDF-Korrespondent Luc Walpot.

Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich Angela Merkel in der Türkei bewegt. Auf der einen Seite warnt sie den immer stärker autoritär herrschenden Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan vor dem Eingriff in Freiheitsrechte. Auf der anderen Seite will sie mit ihm und Ministerpräsident Binali Yildirim das Verhältnis der Türkei zu Deutschland und zur Europäischen Union verbessern.

Dann möchte sie mit der Opposition sprechen - eine Provokation für die Staatsspitze. Und sie will vermeiden, dass Erdogan ihren Besuch innenpolitisch als Bestätigung für sein angestrebtes Präsidialsystem auslegt, über das die Bevölkerung in wenigen Wochen abstimmt. Das nennt man Balanceakt.

Erster Türkei-Besuch seit gescheitertem Putschversuch

Ministerpräsident Binali Yildirim sagt dann nach seinem Treffen mit Merkel auch, ihr Besuch sei ein Zeichen der Solidarität. Es ist Merkels erste Türkei-Reise seit dem gescheiterten Putschversuch von Militärs im Juli. Die türkische Regierung legt Wert darauf, ihr das damals durch Beschuss schwer beschädigte Parlamentsgebäude zu zeigen. Im Innenhof klafft noch immer ein Loch in der Wand - als Mahnmal. Ankara fühlt sich von Berlin seit damals unsolidarisch behandelt. Die Bundesregierung wiederum ist besorgt über die Verhaftungen von Oppositionellen und Journalisten, die massenhaften Entlassungen von Staatsdienern und das angestrebte Präsidialsystem.

Kritiker aus der deutschen und der türkischen Opposition werfen Merkel Wahlkampfhilfe für Erdogan vor, weil sie so kurz vor der Volksabstimmung über das Präsidialsystem, das ihm noch viel mehr Macht verleiht, nach Ankara geflogen ist. Merkel macht hier auf dem Weg zum EU-Gipfel auf Malta einen Stopp. Dort geht es am Freitag um den Zusammenhalt der Europäischen Union - und auch den Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei. Merkel betont in Ankara: "In herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass Politiker miteinander sprechen." Das nur von Deutschland aus zu tun, sei nicht der richtige Weg.

Besuch wird überraschend offen - und offen kontrovers

Wenn die Dauer des Gesprächs mit Erdogan etwas über die Qualität aussagt, dann war es ein gutes Treffen. Womöglich sogar sehr gut. Nach rund zweieinhalb Stunden treten er und Merkel vor die Medien. Geplant sind kurze Stellungnahmen, Fragen von Journalisten werden da nicht beantwortet. Es kommt anders. Überraschend lässt Erdogan in seinem Palast Fragen zu. So wird dieser neunte Türkei-Besuch der Kanzlerin in elf Jahren ein besonderer: offen und kontrovers. Die Liste der Probleme bleibt lang, aber der Gesprächsfaden reißt nicht. Vielleicht ein Hoffnungsschimmer angesichts der vielen Konflikte von den USA bis Russland.

Deutsche Pressevertreter wollen wissen, ob Merkel eine mangelnde Gewaltenteilung befürchte, falls sich die türkische Bevölkerung für das Präsidialsystem aussprechen sollte. Türkische Journalisten fragen, wie es Merkel mit der von Ankara geforderten Auslieferung mutmaßlicher Anhänger des Predigers Fethullah Gülen halte, die in Deutschland Unterschlupf gefunden hätten. Heiße Eisen. Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch verantwortlich.

"Opposition gehört zu einer Demokratie dazu"

Und dann antworten Merkel und Erdogan ruhig und klar - und hart in der Sache. Sie lächeln kaum, sie scherzen nicht. Merkel sitzt aufrecht in ihrem großen goldenen, mit weißem Samt bezogenen Sessel, einige Notiz-Zettel auf dem Tisch. Erdogan wirkt etwas entspannter in seiner gewohnt pompösen Umgebung. Selten schauen sie sich an. Aber dem Eindruck nach wird das deutsch-türkische Band, das für Europa wichtig ist, für die NATO, für die drei Millionen Türken in Deutschland, für die Wirtschaft, für die Flüchtlingspolitik, an diesem Tag eher ein Stück gefestigt als gedehnt. Yildirim versichert später, dass die Türkei weiterhin EU-Mitglied werden möchte.

Merkel ermahnt die Türkei, in der Phase eines solch tiefgreifenden politischen Umbruchs wie nach dem Putschversuch alles zu tun, damit die Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit und die Vielalt der Gesellschaft gewahrt werde: "Opposition gehört zu einer Demokratie dazu." Sie spricht auch Sorgen über die Pressefreiheit und Bedingungen für deutsche Journalisten an. Sie warnt auch vor der Bespitzelung von Gülen-Anhängern in Deutschland - die Türkisch-Islamische Anstalt für Religion (Ditib) soll das getan haben. Und sie verweist die türkischen Forderung nach Auslieferung von Gülen-Anhängern an die unabhängigen Gerichte in Deutschland.

Am Ende sagt Erdogan "Dankeschön" - auf Deutsch

Erdogan verteidigt den Vorstoß zur Einführung eines Präsidialsystems. Von einer Aufhebung der Gewaltenteilung könne keine Rede sein. Es gehe nur darum, dass die Exekutive schneller arbeiten können solle. Das Volk werde nun entscheiden - "dem wird sich jeder anpassen müssen". Allerdings ist die Opposition durch Druck und Repressalien in einer denkbar schlechten und geschwächten Position.

Dann spricht Erdogan noch einen heiklen Punkt an: "den islamistischen Terror". Der türkische Präsident verwahrt sich gegen diesen Begriff. "Das betrübt uns Muslime. Ein solcher Begriff sollte nicht verwendet werden. Islam und Terror kann nicht zusammengebracht werden." Islam bedeute Frieden. Merkel entgegnet, es handele sich nicht um einen "irgendwie gearteten Verdacht gegen Muslime". Sie betont, Deutschland tue alles, damit Muslime ihren Glauben frei leben könnten.

Am Ende bedankt sich Merkel dafür, "dass wir offen und redlich auch kontroverse Punkte ansprechen konnten". Erdogan versichert: "Wir haben Gelegenheit gehabt, die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern zu verbessern." Und dann sagt er "Dankeschön" - auf Deutsch.