"Massaker" in Nachtclub: Dutzende Tote in Istanbul

In Istanbul hat ein offenbar als Weihnachtsmann verkleideter Angreifer in einem Nachtclub mindestens 39 Menschen getötet. Der Unbekannte stürmte den Club und schoss mit einem Schnellfeuergewehr um sich, berichtet ZDF-Korrespondent Luc Walpot. Unter den Opfern sind mindestens 15 Ausländer, der Verdächtige ist noch auf der Flucht.

"Wir kennen die Nationalität dieser Ausländer noch nicht", so ZDF-Korrespondent Luc Walpot. "Es sollen sehr viele russische und arabische Gäste in dem Club gewesen sein." Auch sei weiter offen, wer der Täter sei - zwischenzeitlich habe man von zwei Tätern gesprochen. Ebenfalls unklar: wie er trotz massiver Sicherheitsvorkehrungen in der Metropole entkommen konnte.

Auch 2016 hatte in Istanbul mit Anschlag begonnen

"Grausam und gnadenlos" habe der Mann um sich geschossen, berichtet der Gouverneur der türkischen Metropole, Vasip Sahin. Er sprach von einem "Massaker" und von einem Terrorangriff. 69 Menschen seien verletzt wurden. Nach einem Bericht des privaten Fernsehsender NTV trug der Attentäter ein Weihnachtsmannkostüm und erschoss vor dem Club einen Polizisten und einen Zivilisten, bevor er am Sonntag gegen 1.45 Uhr Ortszeit den Club betrat, in dem geschätzt 600 Menschen den Beginn des neuen Jahrs feierten.

2017 begann damit so, wie 2016 aufgehört hatte: Mit einem Anschlag. Am 19. Dezember war der russische Botschafter in Ankara, Andrej Karlow, ermordet und am 10. Dezember wurden bei Anschlägen bei einem Istanbuler Fußballstadion 44 Menschen getötet worden. Auch das Jahr 2016 hatte in Istanbul mit einem Anschlag begonnen: Am 12. Januar riss ein Selbstmordattentäter im historischen Beziek zwölf deutsche Touristen mit sich in den Tod. Auch unter den Opfern in dem Nachtclub Reina waren Ausländer unter den Toten und Verletzten.

Innenminister: "Eine wahrlich unmenschliche Brutalität"

Der Club Reina befindet sich im Stadtteil Ortaköy, nicht weit von dem Stadion, vor dem der Anschlag im Dezember verübt wurde. Es wird geschätzt, dass zum Tatzeitpunkt um 1.45 Uhr Ortszeit bis zu 600 Menschen in dem Gebäude waren, darunter Musiker, Schauspieler und Sportler der Istanbuler Szene. Innenminister Süleyman Soylu sprach von mindestens 15 getöteten ausländischen Gästen. Zu ihrer Staatsangehörigkeit sagte er nichts.

Soylu sagte, der Täter sei entkommen und die Fahndung nach ihm laufe. "So Gott will wird er in Kürze gefangen genommen." Der Minister fügte hinzu: "Das ist ein Massaker, eine wahrlich unmenschliche Brutalität."

Mehrere Ausländer unter den Verletzten

Gesundheitsminister Recep Akdag sagte, vier Verletzte seien in sehr ernstem Zustand. "Es sind mehrere Ausländer unter den Verletzten", teilte er weiter mit.

Manche Partybesucher sprangen Medienangaben zufolge in den Bosporus, um sich zu retten. Eine Augenzeugin, Sinem Uyanik, sagte, ihr Partner sei verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. "Bevor ich verstand, was los ist, fiel mein Mann auf mich", sagte sie der Nachrichtenagentur AP. "Ich musste mehrere auf mir liegende Körper entfernen, um herauszukommen."

17.000 Polizisten im Einsatz

USA und NATO verurteilten den Anschlag. US-Präsident Barack Obama sei von Mitarbeitern der Nationalen Sicherheit über den Angriff informiert worden, teilte der Sprecher des Weißen Hauses, Eric Schultz, mit. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb auf Twitter: "Tragischer Start 2017 in Istanbul. Meine Gedanken sind bei denen, die von diesem Angriff auf Menschen getroffen wurden, die Neujahr feierten und beim türkischen Volk."

In Istanbul und Ankara waren die Sicherheitsvorkehrungen für die Silvesterfeierlichkeiten extra erhöht worden. Im Jahr 2016 wurden bei Anschlägen in diesen beiden Städten insgesamt mehr als 180 Menschen getötet. In Istanbul waren am Samstag 17.000 Polizisten im Einsatz. Einige von ihnen seien als Santa Claus oder Straßenverkäufer getarnt gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.