Anschlag in Kabul

Video Helferin in Kabul getötet

Video Schwerer Anschlag in Kabul

In Afghanistans Hauptstadt Kabul ist eine deutsche Entwicklungshelferin getötet worden. Die Frau kam bei einem Überfall auf ihre Unterkunft ums Leben. Zudem wurde eine finnische Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation verschleppt.

Zuerst kämpfte die Bundeswehr gegen den Terror in Afghanistan. Heute üben und trainieren die rund 900 deutschen Soldaten mit der afghanischen Armee, damit sie ihr Land irgendwann einmal selbst verteidigen können. Doch was wurde nach 17 Jahren erreicht?

Islamistische Talibankämpfer haben bei einem Angriff auf einen Armeestützpunkt in der Nordprovinz Balch mindestens 140 Menschen getötet und 160 Menschen verletzt. Ein unweit des Anschlagsortes betriebenes Feldlager der Bundeswehr war nicht betroffen.

In der afghanischen Hauptstadt ist am Mittwochmorgen eine Autobombe nahe der deutschen Botschaft explodiert. Mindestens 80 Menschen starben, mehr als 300 verletzt. Zu dem Anschlag bekannte sich bisher niemand.

Bundeskanzlerin Merkel hat den Anschlag von Kabul scharf verurteilt. "Wir werden den Kampf gegen die Terroristen führen, und wir werden ihn gewinnen", sagte Merkel. Bei der Expolsion kamen mindestens 80 Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt.

Der Schock über die Bombenexplosion nahe der deutschen Botschaft sitze tief, sagte die Kanzlerin und drückte den Hinterbliebenen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) verurteilten den Terroranschlag scharf und sicherten Afghanistan weitere Unterstützung zu. In einer Kondolenz an den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani schreibt Steinmeier von einem "abscheulichen Akt des Terrorismus". Er unterstrich: "Bei unseren Bemühungen gegen den Terror werden wir auch in Zukunft zusammenstehen."

Mindestens 80 Tote, Hunderte Verletzte

Nach Angaben des afghanischen Innenministeriums detonierte die Bombe an einer viel befahrenen Straße zwischen der deutschen Botschaft und einem Sicherheitsposten am Sanbak-Platz. In den schwer gesicherten Vierteln stehen mehrere Botschaften, das NATO-Hauptquartier in Kabul und afghanische Ministerien. Tausende Menschen waren zur Zeit der Explosion um kurz nach 8.30 Uhr (Ortszeit) auf dem Weg zur Arbeit.

Bilder in sozialen Netzwerken zeigten eine meterhohe Staubwolke, die über der Stadt aufstieg. Die Explosion war so massiv, dass mindestens 50 Fahrzeuge zerstört oder beschädigt wurden. Im Umkreis von bis zu einem Kilometer zersprangen Fensterscheiben in Gebäuden.

Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums kamen mindestens 80 Menschen ums Leben, etwa 350 Verletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Viele von ihnen seien in einem kritischen Zustand. Daher könne die Zahl der Toten noch steigen, hieß es.

Mehrere Mitarbeiter der deutschen Botschaft verletzt

Die Gebäude der deutschen und französischen Botschaft wurden bei der Detonation beschädigt. Außenminister Sigmar Gabriel teilte mit, dass mehrere Mitarbeiter der deutschen Botschaft verletzt wurden. Ein afghanischer Sicherheitsmitarbeiter, der das Gelände beschützte, sei getötet worden. Der Anschlag habe sich in "unmittelbarer Nähe" der deutschen Botschaft ereignet. Alle Mitarbeiter befänden sich inzwischen in Sicherheit. Die Regierung in Paris machte noch keine Angaben zu Schäden und möglichen Opfern.

Der oder die Attentäter könnten für ihre Autobombe einen Tanklastwagen für Wasser oder Abwasser benutzt haben, sagte der Sprecher des afghanischen Innenministerium, Nadschib Danisch. "Aber weil die Explosion so schwer war, können wir das noch nicht mit Sicherheit sagen. Vom Tanklastwagen ist kaum noch etwas übrig."

Ziel und Urheber des Anschlags unklar

Was das Ziel des Anschlags war, blieb zunächst unklar. Aus einer Stellungnahme der NATO-Mission "Resolute Support" geht hervor, dass afghanische Sicherheitskräfte verhindert haben, dass das Fahrzeug in eine gesicherte Zone Richtung NATO-Hauptquartier und Präsidentenpalast eindringen konnte.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Ende April hatten die radikal-islamischen Taliban ihre jährliche "Frühjahrsoffensive" gestartet und ihre Angriffe verstärkt. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte in den letzten Monaten vermehrt Anschläge verübt.

Erst am vergangenen Samstag hatte ein Selbstmordattentäter im Osten des Landes 18 Menschen in den Tod gerissen. Ziel dieses Anschlags, zu dem sich die Taliban bekannten, war laut Behörden eine Gruppe von Sicherheitsbeamten, die US-Truppen unterstützten. Die meisten Opfer seien jedoch Zivilisten gewesen.

Beide schweren Anschläge ereigneten sich in der ersten Woche des muslimischen Fastenmonats Ramadan.