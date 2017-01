Als im Dezember 2010 der so genannte "arabische Frühling" ausbrach, hegten die Menschen im Nahen Osten große Hoffnungen. Doch die Entwicklungen verliefen anders als erwartet. Seitdem haben nicht nur Tausende ihr Leben verloren und Hunderttausende ihre Heimat, ganze Landschaften haben ihr Aussehen verändert. Die Truppen des so genannten Islamischen Staates, die in vielen Ländern der arabischen Welt auf dem Vormarsch sind, haben nicht nur den regierenden Herrschern den Krieg erklärt, sondern auch dem Welterbe.

Das sagt Terrorismusforscher Professor Peter Neumann über den militärischen Kampf gegen den IS in Mossul. Es wäre der Anfang vom Ende des sogenannten Islamischen Staats in seinem Kerngebiet.

Sie haben überlebt: Die Jesidinnen Nadia Murad und Lamija Adschi Baschar. 2014 von der Terrormiliz IS verschleppt und versklavt, sind sie heute Stimme der Opfer und bekamen am 16.12.2016 den Sacharow-Preis für Menschenrechte.

Der Islamische Staat mag den Terror nach Europa gebracht haben. Doch die meisten Opfer der Terrormiliz sterben nach wie vor in Syrien und im Irak. Sie fallen im Krieg um Dörfer und Städte - und sie sterben bei Anschlägen. Besonders im Irak ist die Situation seit Tagen verheerend.

Am Sonntag waren es zwei Selbstmordanschläge, die Bagdad erschütterten und mindestens 18 Menschen das Leben nahmen. Bei einem zündete ein Attentäter eine Autobombe auf dem wichtigsten Großmarkt der irakischen Hauptstadt im überwiegend von Schiiten bewohnten Stadtteil Sadr City. Dort starben zwölf Menschen, mindestens 26 weitere wurden verletzt, der IS bekannte sich. Beim zweiten Anschlag im Osten Bagdads starben sechs Menschen. Auch hier gab es weitere Verletzte.

Serie von Attentaten erschüttert den Irak

Es war die Fortsetzung einer ganzen Serie von Attentaten im Irak. Allein in den vergangenen Tagen sind mehr als 100 Menschen gestorben. Der schwerste Anschlag traf Bagdad dabei am 2. Januar, als sich ebenfalls in Sadr City ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte und 35 Menschen in den Tod riss. An diesem Tag hatte der französische Präsident François Hollande der irakischen Hauptstadt einen Besuch abgestattet.

Nach einer Phase relativer Ruhe wird die irakische Hauptstadt wieder häufiger von Anschlägen erschüttert. Die Gewalt nimmt seit Mitte Oktober mit dem Beginn einer Offensive irakischer Regierungstruppen auf die Stadtzu, der letzten verbliebenen irakischen Hochburg des IS. Opfer der Anschläge sind häufig schiitische Muslime. Die sunnitische Terrormiliz versucht so, die Spannungen zwischen den Sunniten und Schiiten im Land anzuheizen und die fragile Sicherheitslage im Irak weiter zu destabilisieren.

Die irakischen Truppen nahmen bereits mehrere östliche Stadtteile vonein und nähern sich nun dem Fluss Tigris, der die Stadt in einen östlichen und einen westlichen Teil trennt, wie ein Sprecher der Anti-Terror-Einheiten am Samstag mitteilte. Der westliche Teil vonist kleiner, aber dichter besiedelt. Er ist derzeit noch voll unter Kontrolle des IS.

Augenzeugen berichten von katastrophalen Zuständen

Menschen, die aus Mossul fliehen konnten, berichten von katastrophalen Zuständen. Hunderttausende hätten weder Strom noch Wasser, berichteten Augenzeugen im heute journal. Manche hätten alles verloren. Zudem berichten Zivilisten immer wieder, dass der IS sie gefangen gehalten und als menschliche Schutzschilde missbraucht habe.