Die Terrororganisation Islamischer Staat hat den Anschlag auf den Nachtclub "Reina" in Istanbul in der Silvesternacht für sich reklamiert. Unter den 39 Toten sind auch zwei Opfer aus Deutschland.

Der mutmaßliche Attentäter der Silvesternacht wurde von türkischen Sicherheitsbehörden in Istanbul gefasst. Zurzeit sitzt er in Untersuchungshaft. Der Usbeke soll die Tat bereits gestanden haben. Neben ihm wurden vier weitere Personen festgenommen.

Bei Einsätzen in mehreren Provinzen hat die türkische Polizei Hunderte mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz IS festgenommen.

Die türkische Polizei hat etwa 400 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz IS festgenommen. Sie führte Razzien in mehreren Provinzen durch. Die meisten Festnahmen gab es in der Region nahe der syrischen Grenze. Die meisten Verdächtigen sollen Ausländer sein.

150 mutmaßliche Anhänger des Islamischen Staats (IS) seien in der südtürkischen Provinz Sanliurfa nahe der syrischen Grenze in Gewahrsam genommen worden, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. In der Hauptstadt Ankara seien 60 mutmaßliche IS-Anhänger festgenommen worden. Unter den Verdächtigen seien zahlreiche Ausländer sowie Extremisten, denen die Planung von Angriffen in der Türkei vorgeworfen werde, berichteten die Nachrichtenagenturen Dogan und Anadolu.

Weitere Polizeirazzien gab es laut DHA und Anadolu unter anderem in der Metropole Istanbul, im westtürkischen Izmir, im südtürkischen Adana und im zentraltürkischen Konya.

IS wird für viele Anschläge verantwortlich gemacht

Die türkische Führung macht den IS für zahlreiche Terroranschläge im Land verantwortlich. Der IS bekannte sich zudem zu dem Angriff in der Silvesternacht auf den Club Reina mit 39 Toten. Der Hauptverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam.

Die türkische Armee kämpft seit August im Nachbarland Syrien gegen den IS. Anadolu berichtete am Sonntag, die türkische Luftwaffe habe in den vergangenen 24 Stunden Luftschläge in der nordsyrischen Region Al-Bab geflogen. 33 IS-Kämpfer seien "neutralisiert" - also getötet, verletzt oder gefangen genommen - worden.