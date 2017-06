Signal des IS: "Iran im Herz treffen"

In Iran hat Amtsinhaber Hassan Rohani die Präsidentenwahl gewonnen. Der moderate Reformer kann damit seine Politik der Öffnung fortsetzen.

Bei Angriffen auf das Parlament und das Khomeini-Mausoleum in Teheran sind mindestens acht Menschen getötet und weitere Personen verletzt worden. Patricia Schäfer über die Situation in Teheran.

Terror in Teheran: Zu den Anschlägen in Iran bekennt sich der IS. Antje Pieper vom ZDF-auslandsjournal mit einer Beurteilung der Lage.

Mindestens 12 Menschen sind bei den Anschlägen in Iran ums Leben gekommen. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zu den Angriffen auf das Parlament in Teheran und das Mausoleum von Ayatollah Khomeini bekannt. Der IS wolle signalisieren, dass man Iran im Herz treffen kann, erklärt Antje Pieper vom ZDF-auslandsjournal.

Dabei seien nicht nur die Orte prestigeträchtig, sondern auch der Zeitpunkt. Iran sei gerade im Fokus von mehreren Krisen in der Region. Zum einen gibt es die Dauerkrise mit Saudi-Arabien um die Vorherrschaft in der Region. Und Saudi-Arabien habe in der Katar-Krise Katar vorgeworfen, zu enge Beziehungen zu Iran zu haben.

"Und auch Donald Trump hat sich bei seinem Besuch auf die Seite von Saudi-Arabien gestellt und gesagt, Iran unterstütze Terroristen. Iran hat heute verbal dagegen geschossen und gesagt, der Anschlag heute mache klar, dass Saudi-Arabien Terrorismus unterstützen würde", so Pieper weiter. Ihr Fazit: Die Region kommt nicht zur Ruhe, davon profitierten dann wieder Terrormilizen wie der IS.

Revolutionsgarden geben USA Mitschuld

Bei den Anschlägen auf das iranische Parlament und das Mausoleum von Ayatollah Khomeini in Teheran sind am Mittwoch mindestens 12 Menschen getötet worden, mehr als 40 wurden verletzt. Zu den Angriffen auf die symbolträchtigen Stätten bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Es ist das erste Mal, dass die sunnitische Extremistengruppe im Iran einen großen Anschlag verübte. Die Revolutionsgarden gaben den USA und Saudi-Arabien eine Mitschuld und kündigten Rache an.

Der Angriff im Parlament endete erst nach fünfstündigen Schusswechseln zwischen der Polizei und den Angreifern. Das IS-Sprachrohr Amak meldete, "Kämpfer" der IS-Miliz hätten die Anschläge auf das Parlament und das Mausoleum verübt. In einem seltenen Schritt veröffentlichte es ein Video der Angreifer aus dem Parlament, während der Angriff noch lief.

Über Stunden waren Schüsse im Parlament zu hören, bevor die Polizei zum Sturm auf die Angreifer ansetzte. Am Nachmittag teilte die Polizei dann mit, alle Attentäter seien getötet worden. Laut dem Innenministerium sprengten sich die insgesamt sechs Angreifer in die Luft oder wurden erschossen.

Angreifer als Frauen verkleidet

Zwei Gruppen hatten am Vormittag den Parlamentskomplex im Stadtzentrum und das Mausoleum südlich von Teheran gestürmt. Laut Vize-Innenminister Hossein Solfagari waren die vier Angreifer am Parlament als Frauen verkleidet. Ein Angreifer zündete seinen Sprengstoffgürtel in einem Bürogebäude des Parlaments, wo sich die Angreifer verschanzt hatten. Die anderen drei wurden erschossen.

Am Mausoleum des Staatsgründers sprengte sich ein Attentäter in die Luft, der zweite Angreifer wurde laut dem Innenministerium erschossen. Zuvor war dort von zwei Selbstmordattentätern die Rede gewesen. Sicherheitskräfte riegelten das Parlament und das Grabmal ab, das an der Autobahn nach Ghom, einem religiösen Zentrum südlich von Teheran, liegt.

Die IS-Miliz hatte dem Iran wiederholt mit Angriffen gedroht. Im März veröffentlichte sie ein Video auf Persisch, in dem sie drohte, das mehrheitlich schiitische Land zu erobern und "der sunnitischen muslimischen Nation zurückzugeben". Wie andere sunnitische Extremisten betrachtet die IS-Miliz Schiiten als Ungläubige und verübt regelmäßig Anschläge gegen sie.

Rohani ruft zu Einheit im Kampf gegen Extremismus auf

Die Revolutionsgarden wiesen mit dem Finger auf die USA und Saudi-Arabien. Dass US-Präsident Donald Trump kürzlich Saudi-Arabien besucht habe, "zeige, dass sie in diese grausame Aktion verwickelt" seien, erklärte die Elitetruppe. Die Garden warnten zudem, sie würden niemals erlauben, "dass das Blut Unschuldiger ungerächt bleibt".

Irans gemäßigter Präsident Hassan Rohani erklärte dagegen, Terrorismus sei ein "globales Problem" und rief zu "regionaler und internationaler Kooperation und Einheit" im Kampf gegen Extremismus, Gewalt und Terrorismus auf. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei bezeichnete die Angriffe als "Knallkörper", die "keinen Effekt auf die iranische Nation" haben würden.

Die USA, Deutschland, Frankreich, Russland und die Türkei verurteilten den Anschlag ebenso wie die Vereinigten Arabischen Emirate, die dem Iran sehr kritisch gegenüberstehen. Teherans Beziehungen zu Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten sind sehr angespannt wegen der Konflikte in Syrien und dem Jemen, wo sie auf entgegengesetzten Seiten stehen.

Der Iran beschuldigt Riad seit langem, sunnitische Extremisten wie die IS-Miliz zu unterstützen. Riad und andere Golfstaaten wiederum brachen am Montag die Beziehungen zu Katar ab, das sie der Unterstützung von Extremistengruppen bezichtigten. Laut Experten wollen sie mit ihrem Vorgehen Katar aber vor allem zwingen, sich klarer gegen Teheran zu positionieren.