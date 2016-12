Video Angekommen in der Fremde

Tausende Flüchtlinge wurden im September 2015 am Münchener Hauptbahnhof empfangen. Wir besuchen jene, die damals dabei waren, Asylsuchende und Helfer. Wie geht es ihnen heute?

Wer ein Jahr in einer Flüchtlingsunterkunft schmort, bezahlt für Wohnung und Arbeit jeden Preis, sagt der Berliner Flüchtlingsberater Boumedien Habibes.

Boumedien Habibes kennt solche Geschichten wie die von Mohammad. Und noch schlimmere. Von Anwälten, die den Asylsuchenden 1.200 Euro abverlangen. Für eine Klage, deren Vorlage und Begründung komplett im Internet zu finden ist und für die man höchstens 20 Minuten braucht. 150 Euro würde er dafür nehmen, höchstens. "Die große Zahl der Anwälte ohne Skrupel hat mich erschreckt", sagt Habibes. Er ist selbst Jurist und arbeitet seit fünf Jahren in der Flüchtlingsbetreuung. Zurzeit ist er eine Art Verbraucherschutz-Lotse für die Geflüchtete in Berlin. Wem Mahnungen ins Haus flattern, die er nicht versteht, wer für sein Geld nicht die versprochene Leistung bekommt oder das Gefühl hat, dass er übers Ohr gehauen wird, landet bei Habibes.

40 Ratschläge am Tag, höchstens

Ein knappes halbes Jahr ist es her, dass Mohammad den Anwalt beauftragt und einen Ratenvertrag über 500 Euro mit ihm abgeschlossen hat. Wie viele seiner Mitbewohner einer Flüchtlingsunterkunft im Berliner Westen, die den so genannten subsidiären Schutz bekommen haben und damit ihre Familie erst nach zwei Jahren nachholen dürfen. Der Anwalt soll erstreiten, dass er den vollen Flüchtlingsschutz bekommt und er Frau und Kinder in Sicherheit bringen kann. So, wie ähnliche Klagen vieler Syrer bundesweit schon erfolgreich waren. Bei Mohammad dauert es. Das kann viele Gründe haben. Ein Experte in Asylrecht ist dieser Anwalt nicht. "Ich weiß nicht, was ich machen soll. Meine Familie ist in Gefahr", sagt Mohammad, jedes neue Vertrösten ein neues Loch der Verzweiflung.

"Ich bin so hilflos." Mohammad lebt in Berlin, Frau und Kinder in Hama, Syrien, das nächste Aleppo. Ein Anwalt soll die Familie rausholen. Aber es passiert nichts. 1.000 Euro hat er zudem einem Makler bezahlt. Aber die Wohnung bekam er nicht. Das Geschäft mit Flüchtlingen blüht.

Die Studie beklagt Fälle, bei denen Anhörer "von vornherein nicht objektiv und unvoreingenommen an die Befragung herangehen". "Sprachmittler" übersetzten teilweise falsch oder fassten längere Aussagen schlicht zusammen. Asylsuchende seien zu Beginn der Verfahren zu wenig Information über ihre Rechte und Pflichten. Zu den Herausgebern der Studie gehören unter anderen Amnesty International, die Arbeiterwohlfahrt, der Caritasverband, der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Diakonie Deutschland, der Jesuiten-Flüchtlingsdienst sowie Pro Asyl. (kna)

Wohlfahrtsverbände, Menschenrechtsorganisationen, Richter und Anwälte haben bei Asylverfahren in Deutschland schwere Mängel beklagt. Die Vorgabe der Bundesregierung an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), bis zum Wahljahr 2017 über eine halbe Million Asylanträge abzuarbeiten, habe zu einer "fehlerträchtigen Entscheidungshektik" geführt, heißt es in einem Memorandum.

Wenn er ihn oder seine wenigen Helfer trifft. Er ist der einzige Lotse in ganz Berlin. Zwei Unterkünfte mit etwa 40 Hilfesuchenden schafft er am Tag, höchstens. Freitags berät der 39-jährige Düsseldorfer mit algerischen Familienwurzeln ehrenamtlich bei der Initiative Willkommen in Neukölln. "Die Ratenverträge, die hier Anwälte mit Flüchtlingen abschließen, sind unmöglich", sagt Habibes. Viemehr seien Juristen seien nötig, um den Menschen durch die Vielzahl der Anträge und Verträge zu helfen, findet Habibes. Zu oft würden sie von Behörden und Anwälten zu schlecht betreut, die sie wie Kinder behandelten und ohne Erklärung von A nach B schickten. Bis sie Fehler machten. "Ich kenne keine fünf Anwälte, die ehrenamtlich tätig sind", sagt er zornig.

"Erkenntnisse dazu liegen uns nicht vor"

Die Berliner Anwaltskammer kennt mehr. Allerdings in einem anderen Bereich. Mehr als 750 Juristen hätten sich nach einem Aufruf der Rechtsanwaltskammer Berlin und des Berliner Anwaltsvereins bereit erklärt, ehrenamtlich die Vormundschaft von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen zu übernehmen. 650 seien auch tatsächlich als Vormünder bestellt worden. Gerüchte, wonach schwarze Schafe der Branche die Not der Geflüchteten durch schlechte Beratung und mit überzogenen Gebühren ausnutzten, kann die Berufsvereinigung nicht bestätigen. "Erkenntnisse dazu liegen uns nicht vor", teilt Marion Pietrusky, Hauptgeschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer Berlin, mit.

Schwarze Schafe gibt es allerdings auch woanders, wo Verzweiflung, Naivität und Unwissen ausgenutzt wird. Arbeitgeber, die Geflüchtete weit weniger als den Mindestlohn bezahlen zum Beispiel.Und Makler, die 1.000 Euro für die Vermittlung einer Wohnung verlangen, die sie dann doch nicht bekommen, wie im Falle von Mohammad. Eine Frau aus Habibes Sprechstunde hatte sogar 2.000 Euro an einen Makler bezahlt. Sie bekam eine Wohnung - aber eine völlig andere, als sie besichtigt hatte: Statt im Stadtteil Wedding lag diese plötzlich in Brandenburg, hatte keinen Balkon und fast keine Fenster mehr, ein runtergewohntes Loch. Vom Makler hatte sie nur Telefonnummer und Namen, genau derselbe wie ein berühmter Fußballspieler Marokkos. Habibes schickte die Frau zur Polizei. "Ganz klarer Fall von Betrug", sagt er.

Alles, aber kein Zuckerschlecken

Probleme mit Handy-, Internetverträgen, mit Miet- und Maklerverträgen, Klagen gegen Sicherheitsdienste - damit kamen dieses Jahr hauptsächlich die Menschen zu Habibes. Schlechte Arbeitsverträge und Klagen auf Familienzusammenführung werden vermutlich nächstes Jahr die Schwerpunkte seiner Arbeit sein. "Der Bedarf ist enorm", sagt Habibes. Nur selten ist er in seinem Büro beim Deutsch-Arabischen Zentrum, das der Senat und das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk zusammen betreiben, anzutreffen. Meistens ist er in den Flüchtlingsunterkünften quer durch die Stadt unterwegs. "Es ist eine große Depression, die sich in den Unterkünften breit macht", sagt Habibes. "Die einzigen, die dort lachen, sind die Kinder."

Es ist die Angst, nicht bleiben zu dürfen oder die Familien nicht nachholen zu können, keine Wohnung oder Job zu finden, die viele lähmt. Habibes versucht, Mut zu machen. So lange der Rechtsweg nicht ausgeschöpft sei, gebe es Hoffnung. Und am Ende immer noch eine Härtefallkommission. Trotzdem: "Geflüchteter zu sein, ist kein Zuckerschlecken", weiß Habibes. Alle, die anderes behaupteten, "ekeln mich an".