Troyes, am Rande der Champagne, war seit dem Mittelalter ein Knotenpunkt der Handelswege. Doch nun sind die Straßen in der Kleinstadt leer. Aufgrund der vielen Einkaufszentren außerhalb der Stadt haben 16 Prozent aller Geschäfte in der Stadt dicht gemacht.

Eine Arbeitslosigkeit doppelt so hoch wie in Deutschland, ein jahrelanger Anti-Terror-Kampf und gleich mehrere internationale Krisen: Wer am Sonntag die Stichwahl ums französische Präsidentenamt gewinnt, steht vor enormen Herausforderungen.

Wirtschaftswachstum und Jobs

Frankreich leidet seit Jahren unter schwachem Wirtschaftswachstum und hoher Arbeitslosigkeit, viele Franzosen sehen das als die größten Probleme des Landes an. 2016 wuchs die Wirtschaft nur um 1,1 Prozent, für dieses Jahr werden zwischen 1,3 und 1,5 Prozent erwartet. Mehr als 3,5 Millionen Menschen sind arbeitslos. Die Quote liegt bei rund zehn Prozent und ist damit fast doppelt so hoch wie in Deutschland.

Haushaltsdisziplin

Seit zehn Jahren hält Frankreich die Drei-Prozent-Defizitgrenze nicht ein. 2016 lag die Neuverschuldung bei 3,4 Prozent. Brüssel hat Paris wiederholt Aufschub bei den Haushaltsvorgaben eingeräumt. Das Defizitziel soll nun dieses Jahr erreicht werden, es gibt aber große Zweifel, ob dies noch möglich ist.

Reformen

Nach den zögerlichen Reformen von Staatschef François Hollande sehen viele Experten weiteren Reformbedarf, um Frankreich wettbewerbsfähiger zu machen. Unternehmer klagen über eine hohe Abgabenlast und zu viel Bürokratie. Der Arbeitsmarkt gilt als zu starr.