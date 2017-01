In Arnstein in Unterfranken wurden sechs Jugendliche tot in einer Gartenlaube aufgefunden. Die Jugendlichen im Alter von 18 und 19 Jahren hatten dort am Abend zuvor eine Party gefeiert.

Zwei Tage nach dem Tod von sechs jungen Menschen ist klar: Die Teenager starben an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ein besorgter Vater hatte sie am Sonntagmorgen leblos in einer Gartenlaube gefunden. Dort hatten sie am Vorabend gefeiert.

Arnstein

Die sechs Teenager, die in einer Gartenlaube im unterfränkischengefunden wurden, sind an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Dies teilte das Polizeipräsidium in Würzburg mit. Bislang sei aber nicht klar, wie das giftige Kohlenmonoxid in die Gartenlaube gelangte. Unter anderem stand in dem Haus ein Holzofen, den die jungen Freunde aufgrund der Kälte auch eingefeuert hatten.

Vater entdeckt seine eigenen Kinder

Ein besorgter Vater hatte die Leichen der sechs jungen Erwachsenen in Arnstein entdeckt, darunter seine eigenen Kinder. Die Toten - fünf Männer und eine Frau im Alter von 18 und 19 Jahren - hatten auf dem abgelegenen Grundstück des Vaters in einem Gartenhäuschen in der Nacht zum Sonntag eine Party gefeiert.

Weil der Vater der Geschwister nach der Feier am Samstagabend bis in die Morgenstunden hinein keinen Kontakt zu den Kindern herstellen konnte, war er am Vormittag zur Hütte gefahren. Dort wollte er nachsehen, ob alles in Ordnung ist. In dem Gartenhäuschen, das der Familie gehört, fand er dann seine Kinder und deren Freunde tot.

Obwohl der Mann sofort den Rettungsdienst verständigte, konnten die Feuerwehr und ein Notarzt nur noch den Tod der Teenager feststellen. Die Angehörigen wurden informiert und gemeinsam von einem Notfallseelsorger und dem örtlichen Pfarrer betreut.