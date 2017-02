von Susanne Freitag-Carteron

Das Kräftemessen zwischen Katalonien und Madrid geht weiter: Artur Mas wollte seine Katalanen in die Unabhängigkeit führen, jetzt steht er vor Gericht. Wegen zivilen Ungehorsams und Amtsmissbrauchs. Es ist mehr als ein Prozess, in dem über Vergehen eines Politikers geurteilt wird.

Vor dem Gericht in Barcelona drängten sich tausende Anhänger mit ihren katalanischen Flaggen. Bis zu 40.000 Menschen hatten im Vorfeld angekündigt, dass sie da sein wollten, um Artur Mas zu unterstützen. Jahrelang war er das Gesicht der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebung und für die Regierung in Madrid eine permanente Herausforderung. Im November hatte er einen symbolischen Volksentscheid in der Region Katalonien organisiert, obwohl die Zentralregierung ihm das verboten hatte. Deshalb droht ihm nun ein Amtsverbot von bis zu zehn Jahren. Ebenfalls auf der Anklagebank: seine damalige Stellvertreterin Joana Ortega und die ehemalige Erziehungsministerin Irene Rigau.

Meinungsfreiheit oder Verfassungsverstoß?

Susanne Freitag, ZDF-Korrespondentin im Studio Paris

Quelle: ZDF

Mas bleibt souverän, selbstsicher. Er ist nach wie vor der Überzeugung, dass er seinem Volk lediglich das Recht auf Meinungsfreiheit erstritten hat, das Madrid ihnen ständig verweigert. Über zwei der 6,3 Millionen wahlberechtigten Katalanen waren im November an die Urnen gegangen, mehr als 80 Prozent hatten sich für die Unabhängigkeit ausgesprochen.

Aber wie immer verweist der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy auch dieses Mal auf das geltende Recht der spanischen Verfassung. Volksabstimmungen über die Abspaltung von Provinzen des Landes sind dort nicht vorgesehen, und die spanische Einheit ist dort ebenfalls festgeschrieben.

Mas: Madrid-Diktat nicht mehr akzeptieren

Aber egal, was bei diesem Prozess herauskommt, er wird die Separatisten nicht "bestrafen", sondern den Konflikt wieder neu entfachen. Sie werden der Justiz vorwerfen, ein Instrument der Politik zu sein, die den Willen des katalanischen Volkes nicht akzeptieren. "Wir können das Diktat von Madrid nicht mehr akzeptieren, Spanien lehnt es ab, dass wir allein über unser Schicksal entscheiden", hatte Mas vor einigen Tagen gesagt - deshalb müsse man einfach ungehorsam sein, damit dieser Zustand nicht immer so bleibe.

Der aktuelle Regierungschef Carles Puigdemont argumentiert in die gleiche Richtung: "Die Zentralregierung kann Hindernisse aufbauen, wir werden sie überwinden. Wir müssen ein Referendum ohne die Erlaubnis des Staates organisieren."

Graben immer tiefer

Und wie gewohnt bleibt Spaniens Regierung auch dieses Mal hart: Die Katalanen müssen den Gemeinsinn wieder entdecken, einem solchen Referendum werde man niemals nachgeben, weil die spanische Souveränität nicht von einem Teil der Spanier abhängen kann, sondern nur von allen Spaniern. Und damit ist man genauso weit wie vorher. Oder auch nicht?

Der Graben wird mit jedem neuen Aufflammen des Konfliktes tiefer. Der Politologe Enrique Gil Calvo erklärte in einer spanischen Zeitung: "Seit den katalanischen Wahlen im letzten September sind die Unabhängigkeitsbefürworter in der Mehrheit, aber sie haben weniger Stimmen als die Oppositionsparteien. Das schreckt die Führer der Bewegung aber nicht ab. Ihre Strategie ist es, eine ausweglose Situation zu provozieren, die Zentralregierung zu ärgern, so dass diese Fehler begeht und das Gefühl der Ungerechtigkeit in Katalonien noch schlimmer macht."

Rajoys Kurs spielt Mas in die Hände

Katalonien ist reich und zahlt im nationalen Finanzausgleich viel Geld in die Staatskasse - das wollen die Unabhängigkeitsbefürworter schon lange lieber in die Entwicklung eines kleinen Boomstaates Katalonien stecken. Ganz Realistisch betrachtet haben die Katalanen seit ihrem Machtantritt Probleme, ihre Wahlversprechen zu halten. Die Separation in kleinen Schritten voran zu treiben ist bis heute nicht gelungen, weil sie immer an die Grenzen der spanischen Verfassungsrichter stoßen. Und die Katalanen sind im Hinblick auf eine komplette Unabhängigkeit gespalten. 44,9 Prozent wollen unabhängig sein, 45,1 Prozent sind dagegen.

Der harte, unveränderte Kurs von Regierungschef Rajoy spielt Mas eher in die Hände. Denn bis jetzt hat die Regierung keine politische Alternative und keinen Dialogwillen gezeigt. Und Separatismus-Tendenzen haben derzeit Rückenwind. Trump in den USA, Brexit in Großbritannien, Le Pen auf dem Vormarsch in Frankreich die AfD in Deutschland – Populismus und Abschottung haben Konjunktur, das Spiel mit der Angst vor zu offenen Grenzen ist zu einem politischen Trend geworden.

Der Prozess gegen Artur Mas und seine politischen Mitstreiter wird also kein Ende des Konfliktes in der Region bedeuten, der Kampf geht damit in die nächste Runde. Der neue Regionalpräsident Puigdemont hat angekündigt, dass es im September wieder ein Referendum geben könne.