Peter Gojowczyk und Tobias Kamke haben beim ATP-Turnier in Newport/USA das Viertelfinale erreicht. Der Münchner Gojowczyk drehte sein Achtelfinale gegen den Russen Konstantin Krawtschuk nach Satzrückstand und gewann mit 2:6, 6:4, 6:4. In der Runde der letzten Acht trifft der 28-Jährige auf den an Position zwei gesetzten Kroaten Ivo Karlovic. In seinem ersten Viertelfinale auf der ATP-Tour seit rund neun Monaten steht auch der Lübecker Kamke. Der 31-Jährige bezwang den an Position drei gesetzten Franzosen Adrian Mannarino mit 7:6 (7:5), 7:5.