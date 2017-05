Die EWE Baskets Oldenburg haben das Playoff-Halbfinale erreicht. Die Niedersachsen bezwangen im vierten Viertefinal-Spiel medi Bayreuth mit 94:86 (47:46) und entschieden so die "Best- of-Five"Serie mit 3:1. Der Gegner in der Runde der letzten Vier wird zwischen ratiopharm Ulm und MHP Riesen Ludwigsburg ermittelt. Vor 6000 Zuschauern in Oldenburg lieferten sich beide Mannschaften über die gesamte Spieldauer einen harten Fight. Die Gastgeber lagen meist vorne, doch Bayreuth blieb dran. In der Schlussphase hatten die Baskets allerdings die besseren Nerven.