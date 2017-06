In London ist ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gerast. Anschließend attackierten drei Männer Passanten mit Messern. Sechs Menschen wurden getötet. Die drei mutmaßlichen Angreifer wurden erschossen.

Es war eine Nacht des Terrors und der Trauer: An einem lauen Sommerabend kam das Nachtleben an der Themse jäh zum Stillstand, als mit Messern bewaffnete Angreifer sechs Menschen in London töteten - bis die Polizei sie erschoss. Augenzeugen berichten.

Die Gewalt am Samstagabend, die auf der London Bridge begann, erinnerte an einen Anschlag vom März, bei dem in der britischen Hauptstadt ebenfalls Fußgänger auf einer Brücke angegriffen und vier von ihnen getötet worden waren. Der jüngste Anschlag verwandelte einen Sommerabend in eine Szene der Panik und des Chaos.

Rettungsboote kommen zu Hilfe

Die mit Messern bewaffneten Attentäter griffen Menschen in Bars und Restaurants in der Gegend Borough Market an. Polizisten rannten durch belebte Straßen, forderten Menschen schreiend auf, zu flüchten. Rettungsboote auf der Themse halfen bei der Evakuierung des Gebiets. Die Polizei ging von "Terrorvorfällen" aus.

Das Wichtigste in Kürze - sieben Menschen wurden bei Terrorakten in London auf der London Bridge und im Borough Market getötet, 48 wurden verletzt - die Polizei erschoss drei Attentäter - die Angreifer fuhren am späten Samstagabend auf der London Bridge mit einem Kleintransporter in Fußgänger - danach stachen die Täter mit Messern auf Menschen im Borough Market ein

Bei Morgendämmerung am Sonntag war die Gegend am südlichen Ufer der Themse weiter abgeriegelt, Touristen und Feiernde hatten Probleme, nach Hause zu kommen. Nur Stunden zuvor waren Schüsse durch die Straßen gehallt, wahrscheinlich von bewaffneten Polizisten. Mindestens drei Explosionen waren zu hören, als Beamte kontrollierte Sprengungen vornahmen.

Gerard Vowls sagte der Zeitung "The Guardian", er habe gesehen, wie drei Männer am südlichen Ende der London Bridge auf eine Frau eingestochen hätten. Er habe Stühle, Gläser und Flaschen auf die Angreifer geworfen, um sie zu stoppen. Sie hätten versucht, auf ihn einzustechen, sagte Vowls. "Sie stachen auf alle ein. Böse, böse Menschen."

In einem Mülleimer versteckt

Der Barkeeper Alex Martinez sagte, er habe sich eine halbe Stunde lang in einem Mülleimer versteckt, als ein Mann in das Restaurant gestürmt sei, in dem er arbeitete. "Ich sah diesen Mann mit einem Messer in der Hand und danach fing ein Mann an zu schreien, also wusste ich, dass etwas Falsches passierte", sagte Martinez.

Sanitäter behandelten die Verletzten nahe dem Markt, um sie herum weinten und schrien schockierte Menschen. Die Polizei forderte Leute auf, aus der Gegend wegzurennen. Simon Thompson sagte Sky News, er habe sich kurz vor dem Borough Market befunden, als er gesehen habe, wie Menschenmengen flüchteten. "Wir rannten etwa 100 Meter und sahen dann, wie eine Menge Polizeiwagen auftauchte und es gab eine Phase von ziemlich heftigen Schüssen", sagte Thompson. "Ich versteckte mich etwa eine Stunde lang in einem Keller eines Restaurants."

Anwohner bieten Hilfe an

Viele der Tausenden Menschen, die aus der Gegend der Anschläge strömten, konnten angesichts geschlossener U-Bahn-Stationen nicht nach Hause. Anwohner boten ihnen ihre Hilfe an. Ein Pub in der Gegend öffnete seine Türen für Menschen, die aus Hotels gebracht wurden. Mindestens eine Taxi-Firma bot Gestrandeten kostenlose Fahrten an. Ein selbsterklärter Jugendaktivist, Phaldip Singh, twitterte, dass Sikh-Tempel geöffnet seien, um Betroffenen Essen und eine Unterkunft zu geben.