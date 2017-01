Serena Williams hat in der Sommerhitze von Melbourne den ersten Schritt zum angestrebten siebten Australian-Open- Titel gemacht. Die an Position zwei gesetzte US-Amerikanerin bezwang in ihrem Auftaktmatch die Schweizerin Belinda Bencic mit 6:4, 6:3. Die 35-jährige Williams zeigte sich gut erholt von ihre Achtelfinal-Aus in Auckland. Dort hatte sie sich vor knapp zwei Wochen beim K.o. gegen Madison Brengle (USA) kaum fassbare 88 unerzwungene Fehler geleistet. In Melbourne könnte Williams mit einem Turniersieg ihre Grand-Slam-Titelbilanz auf 23 erhöhen und damit Steffi Graf überholen.