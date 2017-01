In der größten Robben-Forschungsanlage der Welt in Rostock werden die Tiere auf 1800 Quadratmetern direkt in der Ostsee gehalten. Wer möchte, darf zusehen – oder mitmachen!

von Herrmann Bernd, Kiel

Süße Knopfaugen, flauschiges Fell: Robben-Kinder gelten vielen als süßeste Tierbabys überhaupt. Was ein Glück, dass auf der "Düne Helgoland" in diesem Jahr mehr als 320 Mini-Robben sind. Die vorgelagerte Insel beherbergt jedes Jahr Kegelrobben und ihren Nachwuchs.

"Im Januar ist das Wetter auf Helgoland unberechenbar", sagt Katharina Tilly, die Dünenrangerin auf Helgoland. Aber manchmal gibt es dann auch Tage wie diesen, ohne Sturm und Regen. Mit strahlend blauen Himmel.

Da ist noch jemand nachgekommen

Hermann Bernd ist Korrespondent im ZDF-Studio Kiel

Quelle: ZDF, Rico Rossival

Zufrieden blinzeln die Keggelrobbenbabys in die Wintersonne. Ihnen geht es auf Helgoland offensichtlich gut. Mehr als 320 wurden seit November hier geboren - ein neuer Rekord."Seit 1996 nutzen die Kegelrobben die vorgelagerte Düne der Insel Helgoland als Kinderstube", erklärt Dünenrangerin Katharina Tilly, die Münsteranerin, die seit anderthalb Jahren auf Helgoland arbeitet. Jeden Tag schaut sie am Strand der Düne Helgoland nach, wie es dem Robbennachwuchs geht. Der Allgemeinzustand der Tiere, die hier zufrieden am Strand liegen, sei sehr gut, sagt sie. Und fügt schmunzelnd hinzu, dass die Jungtiere dick und rund seien, sie würden noch gesäugt. "Da beschwert sich keiner!"

Anders als Seehunde bringen Kegelrobben ihre Jungen im Winter zwischen November und Januar zur Welt. Das weiße Fell schützt sie vor Kälte, aber nicht vor Nässe. Schwimmen geht dann natürlich nicht, ihre ersten Wochen verbringen die Kleinen an Land. "Jetzt im Januar wird es langsam weniger mit den Geburten", erklärt Katharina Tilly - aber vorbei ist die Saison noch lange nicht. Gerade an diesem Morgen habe sie ein neues Baby entdeckt und sich sehr gefreut, dass da noch jemand nachgekommen ist. Immer wieder erzählt Katharina Tilly von ihren Eindrücken und man spürt die Begeisterung für ihre Aufgabe auf Helgoland. So könnten die Muttertiere genau wie bei Seehunden ihre Babys am Geruch und am Rufen erkennen. Deshalb sei es nicht ungewöhnlich, dass sie oft alleine am Strand liegen.

Raus müssen sie selbst

Das aber ist in diesen Tagen nicht ganz unproblematisch. Denn gerade die süßen kleinen Robbenbabys sind das Motiv für viele Helgolandurlauber, die trotz ihrer riesigen Teleobjektiven und den großen Fotorucksäcken sich oft viel zu dicht den Kleinen nähern und sie dann stören. Fast im Minutentakt ermahnt Katharina Tilly die Urlauber, mindestens 30 Meter Abstand müssen sein. Und die meisten halten sich auch daran und freuen sich einfach nur, dass so viele Kegelrobben da sind und an tollen Motiven kein Mangel herrscht.

Noch bis Ende Januar sind viele Robben auf der Düne von Helgoland zu sehen. Dann sind die Kleinen so weit, dass sie selbst raus in die Nordsee können. Im nächsten November geht es weiter. Dann steht die neue Geburtensaison der Kegelrobben auf Helgoland an.