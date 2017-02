Bundeskanzlerin Angela Merkel muss in Gesprächen gegenüber den USA und Erdogan ihre Worte sorgfältig wählen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat diese politischen Zwänge nicht - und kann so ganz anders agieren.

"maybrit illner" mit dem Thema "Schulz macht’s – linke Mehrheit gegen Merkel?" am Donnerstag, den 26. Januar 2017, um 22:15 Uhr im ZDF. Hier finden Sie alle Informationen zum Thema und den Gästen sowie die Zuschauer-Kommentarfunktion.

Die Bundespräsidentenwahl ist geschafft, jetzt wird es für die beiden Kanzlerkandidaten ernst. Sie haben sich direkt nach Steinmeiers Wahl zu einem Gespräch zurückgezogen. Merkel und Schulz sind bereits aufs Engste verbunden: in harter Konkurrenz.

Die Stimmen werden noch ausgezählt, da ziehen sich drei Hauptdarsteller erstmals in dieser Zusammensetzung in einen Nebenraum zurück. Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz müssen reden. Nach gut 20 Minuten ist die informelle Runde der Parteichefs von CDU, CSU und SPD beendet. Schulz soll zwar erst Mitte März zum Vorsitzenden der Sozialdemokraten gewählt werden, wird aber schon wie ein solcher behandelt. Das Trio schlendert demonstrativ gemeinsam die Treppe hinunter zurück zu den Wahlleuten unter der Bundestagskuppel, wo gleich der Sozialdemokrat Frank-Walter Steinmeier unter Jubel als neuer Bundespräsidenten verkündet wird.

Steinmeierwahl - der letzte Kraftakt

Was Merkel, Seehofer und Schulz besprochen haben, wird am Sonntag nicht bekanntgegeben. Sie schweigen. Längst wird mit harten Bandagen gekämpft. Seitdem die SPD Schulz zum Kanzlerkandidaten ausgerufen und dieser seine Partei binnen zwei Wochen in den Umfragen auf über 30 Prozent katapultiert hat, formiert sich die Union. Steinmeiers Wahl zum Präsidenten war noch eingepreist als letzter gemeinsamer Kraftakt der großen Koalition. Aber ab jetzt wird gegeneinander gekämpft.

Anhänger der Union sind einerseits sprachlos und erschrocken, wie schnell die SPD mit Schulz Boden gut machen konnte. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat Schulz Wahlkampfmethoden wie von US-Präsident Donald Trump vorgeworfen. Nun kursieren Papiere unter anderem von Konservativen aus Brüssel über angebliche Schwächen von Schulz in seiner Zeit als EU-Parlamentspräsident.

Schulz: Keine Stimme im Parlament

Schulz selbst genießt das Rampenlicht der Bundesversammlung. Im Parlament darf er in den kommenden Wahlkampfmonaten ja nicht reden, weil er kein Abgeordneter ist. Schulz sitzt am Sonntag ganz rechts in der ersten Reihe der Spitzengenossen - acht Plätze trennen ihn von Merkel. Linken-Vordenker und Ex-SPD-Mann Oskar Lafontaine kommt bei Schulz vorbei, auch Gregor Gysi. Schulz ist ausgelassen.

Seine Kandidatur hat die SPD elektrisiert. Die Partei, "die sieben Jahre Scheiße gefressen hat", wie es ein Spitzenmann am Vorabend bei der Party mit Schlagersänger Roland Kaiser auf den Punkt gebracht hat, berauscht sich an sich selbst. Schulz nähert sich dann schon einmal physisch dem Job, den er am 24. September Merkel gern abluchsen würde. Der 61-Jährige lehnt schon mal am Kanzlerinnenpult.

Auch Merkel sieht nach guter Laune aus. Trotz allem. Die Umfragewerte für die Union und die Kanzlerin selbst haben sich verschlechtert. CDU und CSU hatten keine Persönlichkeit gefunden, die geeignet und noch willens gewesen wäre, Bundespräsident zu werden. Also akzeptierte die Union notgedrungen Steinmeier. Alles in allem eine eher schwierige Phase. Doch Merkel ist zu Scherzen aufgelegt. Über sich selbst - und Seehofer, ihrem größten internen Widersacher der vergangenen Monate.

Seehofer beteuert Unionsfrieden

Eigentlich erscheint Seehofer pünktlich zur Sitzung der stimmberechtigten Unionsanhänger, deren stellvertretender Vorsitzender er in dieser Bundesversammlung ist - Merkel ist auch hier die Chefin. Doch als Seehofer gerade in den Sitzungssaal gehen will, wird er von Journalisten aufgehalten.

Er beteuert, die Stimmung zwischen ihm und Merkel sei viel besser, als es bei der gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Versöhnungstreffen in München vor einer Woche ausgesehen habe. Da hatte Merkel keine Miene verzogen, auf keinen von Seehofers Witzen reagiert und insgesamt sehr streng dreingeschaut. Jetzt aber wird im Fraktionssaal so laut gelacht, dass es bis nach draußen dringt.

Merkel stellt da die Abwesenheit von Seehofer fest, berichten Teilnehmer später. Sie sagt: "Ich bin etwas irritiert. Mein Stellvertreter fehlt." Und fügt süffisant hinzu: "Ohne den kann ich nicht viel machen." Alle lachen. Es mag der ein oder andere für Ironie halten, dass Merkel ohne Seehofer angeblich nicht viel machen kann. Doch die CDU-Chefin betont dann ernsthaft: Wahlen gewinne die CDU nicht allein, sondern nur mit der CSU gemeinsam.

Merkel: Fröhlich in den Wahlkampf

Ohne Schulz zu erwähnen - eine von Merkels traditionellen Übungen, im Wahlkampf nie den Namen des Herausforderers zu nennen - will sie Mut machen: "Konkurrenz belebt das Geschäft." Die Union sei eine "Wettbewerbspartei" und stelle sich ihren Herausforderungen. "Ich bin willens, fröhlich in den Wahlkampf zu gehen, um für eine gute Zukunft Deutschlands zu streiten." Und sie ermahnt Heißsporne in der Partei zur Gelassenheit, verlautet aus der Union.

Die Zeit bis zur Wahl reiche, um wieder einen deutlich Vorsprung herauszuarbeiten. Viele in der Union haben auf Zurückhaltung aber keine Lust mehr. Sie wollen endlich mal draufhauen und sich nicht wie Merkel stets beherrschen. Schulz hat es da einfacher. Er lässt sich von der aktuellen Euphorie in der SPD einfach tragen. Da braucht es (noch) keine Inhalte.