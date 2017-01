von Cornelia Schiemenz

Zwölf Euro Mindestlohn, 1.050 Euro Grundsicherung: Die Linkspartei möchte sich im Wahlkampf als sozialste Partei inszenieren. Für Schlagzeilen sorgen aber polemische Zitate von Sahra Wagenknecht zur Flüchtlingspolitik.

Cornelia Schiemenz, ZDF-Hauptstadtstudio

Quelle: ZDF

Die Konflikte innerhalb der Linkspartei sind zum Start in das Bundestagswahljahr nicht ausgeräumt. An diesem Wochenende trifft sich der Partei- und Fraktionsvorstand, er berät einen ersten Entwurf des Wahlprogramms.Darin ist viel von sozialer Gerechtigkeit die Rede, von Sozialstaat und von Umverteilung. Innere Sicherheit und Flüchtlingspolitik, die Topthemen aller anderen Parteien, werden nur gestreift. Mit gutem Grund: bei keinem anderen Thema wird der Dissens zwischen Partei und Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht so deutlich.

Wagenknecht: Merkel für Terror-Opfer verantwortlich

Man kann nicht sagen, dass die Linkspartei besonders gut oder gar besonders geschickt ins Wahljahr gestartet ist. Denn als sich die Parteiführung noch im nachweihnachtlichen Schonmodus befand, donnerte Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht via Zeitungsinterview gegen die Bundeskanzlerin, verknüpfte auf skurrile Weise den Terror von Berlin mit der Flüchtlingspolitik, schob Merkel eine Mitverantwortung an den Toten vom Breitscheidplatz zu. Jubel bei der AfD, Entsetzen im Karl-Liebknecht-Haus.

Der öffentliche Rüffel des Parteivorsitzenden Bernd Riexinger ließ nicht lange auf sich warten: "Wir kritisieren Frau Merkel nicht dafür, dass sie die Grenzen nicht geschlossen hat." Die Linke habe eine klare Position, "an die sich auch Frau Wagenknecht halten muss". Die keilt zurück, wirft ihm "schlechten Stil" vor.

Das Dilemma der Linken: Man kann nicht so richtig miteinander, ohne einander geht’s aber erst recht nicht. Denn niemand aus der aktuellen Führungsriege ist so populär wie Sahra Wagenknecht, niemand sonst füllt die Marktplätze in Ost und West, niemand sonst wird so oft in die Talkshows eingeladen, niemand sonst sagt der AfD so offensichtlich und mit durchaus populistischen Mitteln den Kampf um Wähler an. Da wird Frau doch mal sagen dürfen, was nicht immer der Parteilinie entspricht - getreu diesem Motto agiert Sahra Wagenknecht.

Parteichef demonstriert Geschlossenheit

Doch nun soll alles anders werden. Die Parteiführung legt einen Entwurf des Wahlprogramms vor. Die Spitzenkandidaten, also auch Sahra Wagenknecht, durften sich mit einbringen. Und der Parteichef gibt sich versöhnlich: "Wir werden geschlossen in den Wahlkampf gehen und an diesem Wochenende auch gemeinsam auftreten."

Im Wahlkampf will sich die Linke als die einzige soziale Partei empfehlen. Sie will den Mindestlohn anheben auf zwölf Euro, das Rentenniveau soll hoch auf 53 Prozent, Hartz IV soll abgeschafft und durch eine Grundsicherung in Höhe von 1.050 Euro ersetzt werden, das Renteneintrittsalter soll runter auf 65 Jahre. Ein herausragender Punkt: Alle, die weniger als 70.000 Euro zu versteuern haben, sollen entlastet werden. Dafür soll es eine Reichensteuer in zwei Stufen geben: 60 Prozent ab rund 260.000 Euro Einkommen und 75 Prozent ab einer Million Euro.

Die Linke will einen Wahlkampf ausschließlich mit sozialen Themen führen. Ob das gelingt, ist fraglich. Zu dominant sind in der öffentlichen Wahrnehmung die Themen innere Sicherheit und die Flüchtlingspolitik. Und da wird die Spitzenkandidatin der Linken, Sahra Wagenknecht, mit Sicherheit noch das eine oder andere Wort mitzureden haben.