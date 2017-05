Vor allem bei Buffets in Hotels und Restaurants bleibt immer was übrig: MealSaver ist ein Berliner Startup, das Gastronomie und Verbraucher im Kampf gegen die tägliche Lebensmittelverschwendung zusammenbringen soll. Restaurants, Hotels, Caterer und Bäcker verkaufen ihre übrig gebliebenen Speisen an die App-Nutzer - von denen es bisher 27.000 gibt.

Und so funktioniert's: Die Gastronomen geben in die App ein, wie viele Portionen Essen übrig geblieben sind, wie viel sie kosten und in welchem Zeitfenster sie abgeholt werden können. Kunden können dann in der App nach Angeboten suchen und ihr Essen bestellen. MealSaver stellt den Restaurants Take-away-Boxen zur Verfügung, in denen die Hungrigen ihr Essen mit nach Hause nehmen können.

Seit Oktober 2016 gibt es MealSaver in bisher vier deutschen Großtädten: Berlin, Hamburg, Köln und München. Über 250 Partnerrestaurants bieten vom Sushi über den veganen Brunch bis zum üppigen Buffet alles an, was Zunge und Magen begehren.