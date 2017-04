Kurz vor der Wahl in Frankreich hat in Paris ein Angreifer auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées einen Polizisten getötet. Es gab drei Verletzte, darunter eine Touristin. Der Attentäter wurde erschossen.

Nach dem Anschlag auf den Champs-Élysées steht morgen in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahl an. Mehr als fünfzigtausend Sicherheitskräfte werden im Einsatz sein.

Eine Gruppe, die aus den letzten Tagen vor der Wahl hervorgegangen ist: Sie schwanken zwischen Le Pen und Fillon (5,5 Prozent). Ihr Profil: Eigentlich sind sie Republikaner, die zum Front National tendieren, die aber eine Rückkehr zu François Fillon nicht ausschließen. Nach dem Terroranschlag auf die Champs-Elysées klang der konservative Kandidat in der Tonlage durchaus ähnlich wie die Chefin des Front National. "Wir sind im Krieg. Die oder wir", sagte er bei einer Ansprache am Freitag. Marine Le Pen hatte es fast identisch formuliert: "Wir sind im Krieg … Und es ist klar: Wir dürfen ihn nicht verlieren."

"Wahre Unentschlossene" (sieben Prozent) sind jünger als der Durchschnitt, gehören keinem Lager an und sind unentschlossen, ob sie überhaupt zur Wahl gehen. Mobilisieren lassen sie sich möglicherweise nur bei einer Stichwahl, in der es darum geht, Marine Le Pen als Präsidentin zu verhindern.

Wann ist mit Ergebnissen zu rechnen?

Traditionell haben in Frankreich die 20-Uhr-Nachrichten die Aufgabe, die beiden Finalisten zu verkünden. "Dieses Jahr wird uns der Wähler diese Aufgabe nicht leicht machen", sagt ein Meinungsforscher. Zum einen liegen die Kandidaten in den Umfragen sehr nah beieinander. Zum anderen schließen die Wahllokale diesmal eine Stunde später -also erst um 19 Uhr.

Die Fernsehsender haben angekündigt, dass sie nur sichere Wahlergebnisse veröffentlichen. Möglicherweise könnten so in den 20-Uhr-Nachrichten auch drei oder vier Kandidaten auftauchen, ohne Endergebnis. Man wolle nicht mit dem Feuer spielen, heißt es. "Wir senden nur eine Viertelstunde, während das Mandat des nächsten Präsidenten fünf Jahre dauert", sagte ein Senderchef. Und bei France Télevisions lautet die Devise: "Im Zeitalter der sozialen Netzwerke ist der Kampf um die ersten Ergebnisse in den 20-Uhr-Nachrichten sowieso vorbei."

Ausschreitungen sind möglich

In einem vertraulichen Gutachten, das der Zeitung Le Parisien vorliegt und das französische Sicherheitsbehörden erstellt haben, werden mögliche Gefahren und Bedrohungen rund um die Wahl benannt. Darin ist nicht nur von der "dschihadistischen Bedrohung" die Rede, sondern auch von möglichen Ausschreitungen. Die Behörden rechnen demnach mit Demonstrationen in den großen Städten und Vororten, sobald das Wahlergebnis verkündet ist. Vor allem, wenn es Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon in die Stichwahl schaffen sollten. "Alle Sicherheitsbehörden der einzelnen Departements haben ihre Befürchtungen geäußert, dass es zu Störungen der öffentlichen Ordnung kommt, sollten Kandidaten aus dem so genannten extremistischen Lager in den zweiten Wahlgang kommen. In diesem Fall ist fast sicher mit Demonstrationen zu rechnen", zitiert der Le Parisien das Sicherheitspapier.

Die größte Gefahr am heutigen Wahltag aber geht noch immer vom Terrorismus aus. 57.000 Polizisten und Soldaten werden im Einsatz sein, um 67.000 Wahlbüros landesweit zu schützen. Jeder Wahlbüroleiter erhält die direkte Durchwahl des lokalen Polizeichefs, um im Notfall sofortige Hilfe anzufordern.

Die großen Städte wollen dieses Sicherheitsaufgebot noch einmal verstärken. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hildalgo möchte 356 der 869 Wahlbüros durch jeweils einen zusätzlichen Polizisten schützen. Welche Wahlbüros das sind, das würde anhand der Lage und in Absprache mit den Behörden ermittelt.

Wahl im Schatten des Terrors

In Nizza hat der Bürgermeister Christian Estrosi einen privaten Sicherheitsdienst zur Unterstützung engagiert. Eine Wache sei an jedem der 90 Standorte postiert, an denen sich die insgesamt 250 Wahlbüros befinden. Er habe noch vor einer Woche gedacht, das sei vielleicht zuviel, schreibt Estrosi in einer Pressemitteilung. Das sei nun nicht mehr der Fall.Der vereitelte Anschlag in Marseille zeigt, wie groß die Gefahr ist. Aus Ermittlerkreisen ist zu hören, dass die beiden festgenommenen Männer mehrere Wahlbüros in Marseille im Visier hatten. Auf sie wollten sie Granaten werfen, hergestellt aus Cola-Dosen und gefüllt mit TATP, dem Sprengstoff der Terroristen.

