von Antje Pieper

Eine Reise durch Iran kurz vor der Präsidentschaftswahl. Die Offenheit, mit der die Menschen über die Regierung schimpfen, ist eine der großen Überraschungen vor Ort. Bekommt der amtierende Präsident Ruhani noch einmal eine Chance oder setzt sich ein Hardliner durch?

"Diese Wahl ist ein sehr, sehr wichtiger Moment für die politische Zukunft des Iran", meint die iranische Vizepräsidentin Masoumeh Ebtekar im Interview mit dem auslandsjournal. In der Tat: Die Wahl ist richtungsweisend.

"Nichts hat sich verändert, es wird jedes Jahr schlimmer", erzählt ein Stoffverkäufer auf dem Basar in Teheran. Ein anderer fügt hinzu: "Es macht keinen Unterschied, wer hier die Macht hat. Hardliner oder Reformer, alle denken nur an sich." Eine Geschäftsfrau stöhnt: "Ich leide hier sehr. Ich wünsche mir so sehr, dass ich das Land verlassen könnte."

Aufschwung lässt noch auf sich warten

Viele Iraner hatten gehofft, dass sich ihre Lebensverhältnisse nach dem Atomabkommen spürbar verbessern. Zwar drängt das Land nach Jahren der Isolation wieder auf die Weltbühne, als Regionalmacht im Nahen Osten und als Wirtschaftsmacht für westliche Investoren. Doch der ganz große Aufschwung lässt noch auf sich warten. Vizepräsidentin Ebtekar weiß, dass die Wähler ungeduldig werden: "Die Menschen haben vor dreieinhalb Jahren für einen Wandel und eine Öffnung gestimmt. Jetzt geht es um eine zweite Amtszeit für Präsident Hassan Ruhani, und er braucht die Zeit, um die Ergebnisse zu erzielen, die er vorher versprochen hat."

Doch bekommt er noch einmal die Zeit? Einer der größten Widersacher von Ruhani und seinem Weg der moderaten Öffnung ist der konservative Bewerber Ebrahim Raisi. Er leitet die einflussreiche Imam Rewa-Stiftung, eine von 120 religiösen Stiftungen, die keine Steuern zahlen und unter der Kontrolle des Obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei stehen, der stets das letzte Wort in Iran hat. Wer Präsident wird, hängt auch von seinem Wohlwollen ab.

"Wirkliche Wahl haben wir nicht"

In einem Café in Teheran verfolgen einige junge Leute eine Debatte der Präsidentschaftskandidaten im Fernsehen. Während der TV-Debatte versprechen alle Kandidaten wirtschaftliche Unterstützung für die Armen. Im Café nehmen ihnen das nur wenige ab. Einige hier wollen gar nicht zur Wahl gehen. Versprochen, sagen sie, hätten doch immer alle viel, gehalten aber wenig. Von Enthusiasmus für Ruhani und seine Reformpolitik ist auch wenig zu spüren, und doch empfinden ihn hier viele als "das kleinere Übel". "Eine wirkliche Wahl haben wir nicht. Eigentlich hat Ruhani nicht viel erreicht. Aber die anderen sind noch weitaus schlimmer“, meint zum Beispiel Amir Safawi, der dem amtierenden Präsidenten noch einmal eine Chance geben will.

Im 37. Jahr der Islamischen Revolution ist viel Resignation im Land zu spüren. Viele Jugendliche - mehr als die Hälfte der Iraner sind unter 35 - drängen aber nach Aufbruch und Veränderungen. Dies wird oft in kleinen Dingen deutlich. Zum Beispiel in einem Skate-Park in Teheran. Früher undenkbar, heute immer noch ungewöhnlich: Jungen und Mädchen skaten gemeinsam, leben hier den "American Way of Life" - auf vier Rollen. Die 19-jährige Dorna erklärt: "Wenn man etwas wirklich durchziehen möchte, findet man hier immer einen Weg dafür. Klar machen es uns die Gesetze nicht gerade einfach. Im Sommer mit der Hitze nervt das Kopftuch natürlich."

Tourismus boomt seit Ruhanis Amtsantritt

Das Kopftuch ist für westliche Touristinnen die größte Umstellung bei Reisen durch Iran. Und Touristen sind wohl eine der sichtbarsten Veränderungen seit dem Amtsantritt Ruhanis: Das Reiseland Iran, das lange Zeit im Dornröschenschlaf lag, erlebt einen Boom. Besucher aus aller Welt kommen. Der Tourismus ist eine der Wirtschaftsbranchen, in denen es deutlich bergauf geht. Auch das übrigens zum Missfallen vieler Konservativer, die den westlichen Einfluss fürchten.

Hardliner oder Reformer? Kontakt mit dem Ausland, ein wenig Öffnung zur Welt, etwas mehr Spielraum - auch darüber stimmen die Iraner am Freitag bei der Präsidentschaftswahl ab.