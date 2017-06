Außenminister Sigmar Gabriel und der libysche Außenminister Mohamed Taha Siala am 08.06.2017 in Tripolis bei einer Pressekonferenz

von Andreas Kynast, Libyen

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, unangekündigt, mit zwölf Bodyguards: So ist Außenminister Gabriel heute nach Libyen gereist. In einen Staat, in dem Chaos und Anarchie herrschen. Und aus dem 96 Prozent der in Italien landenden Flüchtlinge kommen.

Wie reist man in ein Land, das es gar nicht gibt? Mit einem Flug, den es gar nicht gibt. Vom Militärflughafen Sigonella auf Sizilen hebt im Zauberlicht der Morgendämmerung ein Transall-Transportflugzeug ab. Es schraubt sich in den wolkenlosen Himmel wie ein Dutzend anderer Militärflugzeuge an diesem Tag und ist so wenig bemerkenswert, wie es sich die Delegation von Außenminister Gabriel nur wünschen kann. Der auffällig lackierte Regierungsairbus mit der Aufschrift Bundesrepublik Deutschland ist auf dem Flugfeld zurückgeblieben. Nach Libyen reist man unbequem, unangekündigt und so unauffällig wie möglich.

Personenschützer und Splitterschutzwesten

Gabriels Delegation ist klein. Eine Handvoll Mitarbeiter, zwei Sanitäter, vier Journalisten. Die meisten Plätze an Bord nehmen breitschultrige Personenschützer ein. Jeder Passagier hat eine Splitterschutzweste bekommen und seine Blutgruppe angegeben. Gabriel sitzt im Cockpit hinter den Piloten mit einem Pappbecher Kaffee. Immer wieder stand die Reise in das gefährlichste Land der Welt auf der Kippe. Und noch am Morgen, an Bord der Transall, ist nicht völlig klar, wie Gabriels Programm in Tripolis aussehen wird.

Er sei hierhergekommen, um den Versöhnungsprozess zu unterstützen, sagt Gabriel nach der Landung in Tripolis und steigt in einen gepanzerten Jeep. Die Fahrt zum Sitz des Premierministers führt an Palmen und Strand vorbei. Tripolis war einmal eine märchenhafte Metropole, heute regieren hier Angst und Gewalt. Wer nicht regiert, ist die Regierung.

In Libyen geht fast jeder Flüchtling an Bord

Präsident Al Sarraj, der Gabriel im Garten seines Amtssitzes begrüßt, hat keine Kontrolle über Libyen. In den meisten Landesteilen herrschen Faustrecht und Anarchie. Zwei andere Regierungen, eine im Osten und eine im Westen des Landes, machen Al Sarraj Konkurrenz.

Für Deutschland ist das Land, das es eigentlich nicht gibt, das wichtigste Land im Norden Afrikas. Fast alle Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, sind in Libyen an Bord gegangen. Und: Es werden wieder mehr. Schon jetzt liegt die Zahl der sogenannten "Anlandungen" in Italien 25 Prozent höher als im Vorjahr. Schon jetzt verzeichnen Seenot-Retter mindestens 1.700 Menschen, die dieses Jahr im Mittelmeer ertrunken sind. Und schon jetzt ist klar, dass wieder Zehntausende in Libyen spurlos verschwinden werden.

Zustände, die an Konzentrationslager erinnern

In Libyen herrscht Mittelalter. Es gibt keine staatliche Ordnung, kein Recht, keine Hoffnung. Flüchtlinge, die sich durch die Milizengebiete zur Küste durchschlagen wollen, werden beraubt, gefoltert, erpresst und versklavt. Aus den Camps auf den Flüchtlingsrouten werden dem deutschen Außenminister Zustände geschildert, die an Konzentrationslager erinnern.

"Eine erste, drängende Aufgabe ist deshalb, die unwürdigen Lebensbedingungen in den Detention Centern zu verbessern", sagt Gabriel. Deutschland trage den "Löwenanteil" eines 100-Millionen-Euro-Programms, mit dem die Internationale Organisation für Migration (IOM) in den kommenden drei Jahren viele Menschenleben retten soll.

Politisches Abkommen endlich umsetzen

Eine Stunde lang spricht Gabriel mit dem machtlosen Präsidenten. Anschließend ruft er, die tief zerstrittenen Kräfte Libyens auf, "Kompromissbereitschaft zu beweisen und endlich ernsthafte Gespräche darüber zu beginnen, wie das politische Abkommen umgesetzt werden kann." Wichtig sei, dass sich die europäischen Partner einig sind und zu Libyen mit einer Stimme sprechen. Bisher ist es eher so, dass etwa Italiener und Franzosen jeweils eigene Interessen vertreten - und sich von den verschiedenen libyschen Machthabern gegeneinander ausspielen lassen.

"Wir bemühen uns sehr. Wir haben viele Opfer gebracht", sagt Präsident Al Sarraj und spricht dann ausführlich über den Kampf gegen die "illegale Migration". Er weiß, was den Gästen wichtig ist. Die Kontrolle der Grenzen, die Küstenwache, die Situation in den Lagern: Alles soll besser werden. "Wir hoffen sehr, dass uns Deutschland weiter unterstützt, bis wir die Ergebnisse des politischen Abkommens erreicht haben."

Kleines Handgemenge mit hochnervösen Sicherheitskräften

Leicht aggressiv die Atmosphäre, als Gabriel in der Innenstadt von Tripolis ein Flüchtlingslager besucht. Die libyschen Sicherheitskräfte sind hochnervös und wollen zunächst keine Journalisten hineinlassen. Geschrei, Geschubse, ein kleines Handgemenge. Die Zustände in dem Camp sind vergleichsweise gut. Ein paar hundert Flüchtlinge dösen unter einem Ventilator vor sich hin: Ein Vorzeigelager.

Fragt man die Männer, was sie auf ihrer Flucht erlebt haben, werden die Gesichter hart. "Das könnt Ihr Euch nicht vorstellen", sagt einer, der aus dem Niger floh. Sie alle sind seit Monaten unterwegs, haben Hunger und Gewalt ertragen. Dass die Flucht über das Mittelmeer lebensgefährlich ist, wissen sie. Aber Libyen ist tödlich.

