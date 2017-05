Hat US-Präsident Donald Trump Geheimdienst Informationen an Russland weitergegeben oder nicht? Die Aufregung ist nicht nur in Washington groß. Der russische Präsident Wladimir Putin will ihn unterstützen und hat erklärt, eine Aufnahme des Gesprächs zwischen Trump und dem russischen Außenminister Lawrow zu veröffentlichen.

US-Präsident Trump hat zugegeben, Informationen zur IS-Terrorbekämpfung an den russischen Außenminister weitergegeben zu haben. Wie geheim diese allerdings waren, ließ er offen. In Washington wird die Frage immer lauter: Was hat Trump mit Russland zu tun?

Bundesaußenminister Gabriel hat bei seinem Besuch in Washington die Notwendigkeit einer weiterhin engen Kooperation der Geheimdienste Deutschlands und der USA unterstrichen. Auch machte Gabriel deutlich, dass er im Streit um den türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik auf die Unterstützung der USA setzt.

Die Zusammenarbeit der Geheimdienste sei "absolut notwendig für unsere Sicherheit", sagte Sigmar Gabriel nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson.Die Berichte über die mutmaßliche Weitergabe von strikt vertraulichen Geheimdienstinformationen durch US-Präsident Donald Trump an die russische Regierung haben in Washington die Sorge ausgelöst, dass befreundete Regierungen den Austausch derartiger Informationen künftig in Frage stellen könnten.

Gabriel: Seit NSA-Affäre viel für Vertrauen getan

Die angeblich von Trump bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow weitergegebenen Informationen zu einem Terrorkomplott der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sollen nach Medieninformationen vom israelischen Geheimdienst stammen. Die Weitergabe der Informationen an die Russen sei nicht von der israelischen Regierung genehmigt gewesen, hieß es in diversen Berichten.

Gabriel verwies aber nun auf die Konflikte, welche die Bundesregierung mit der früheren US-Regierung von Präsident Barack Obama über die Geheimdienstkooperation gehabt hatte, nachdem herauskommen war, dass der US-Dienst NSA das Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abgehört hatte. Seither sei "sehr viel dafür getan" worden, um das Vertrauen in die Geheimdienstkooperation wiederherzustellen.Die Geheimdienste beider Länder müssten "gemeinschaftlich zusammenarbeiten" und im Interesse der Sicherheit ihre Informationen weiterhin austauschen, sagte der Bundesaußenminister.

Incirlik-Streit belastet Verhältnis zu Ankara

Weiteres Thema seines rund einstündigen Gesprächs mit Tillerson war der Konflikt zwischen Berlin und Ankara um die Stationierung deutscher Soldaten in der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik. Er habe die US-Regierung in diesem Streit um Unterstützung gebeten, sagte Gabriel. Er gehe davon aus, dass die US-Regierung ihre "Möglichkeiten nutzen" werde, um das Thema gegenüber Ankara anzusprechen.

Unter NATO-Partnern müsse es ein "anderes Verhältnis" geben als jenes, das es derzeit zwischen Deutschland und der Türkei gebe, betonte der Bundesaußenminister.Das kürzlich erteilte türkische Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete in Incirlik hatte in Deutschland die Debatte um einen Abzug der Bundeswehrsoldaten von dem Stützpunkt neu aufflammen lassen. Deutschland beteiligt sich von Incirlik aus mit Aufklärungs-Tornados und Tankflugzeugen am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die Bundesregierung sondiert nun die Option eines alternativen Standortes in Jordanien.

Treffen mit McMaster geplant

Gabriel begrüßte ferner, dass es in der Ukraine-Frage eine enge Kooperation mit den USA gebe. Zwischen Berlin und Washington herrsche Übereinstimmung darüber, dass der Konflikt in der Ostukraine "eines der großen Hindernisse" für eine bessere Zusammenarbeit mit Russland sei. Die Bundesregierung sei "sehr froh" darüber, dass sich die US-Regierung stärker für die Bewältigung dieses Konflikts engagieren wolle.

Gabriel wollte sich im Verlauf seines zweitägigen Besuchs in der US-Hauptstadt am Mittwoch auch noch mit Finanzminister Steven Mnuchin und am Donnerstag dann mit Trumps Nationalen Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster treffen.Es ist bereits Gabriels zweiter Besuch bei der Regierung von Präsident Donald Trump. Am Donnerstag reist er nach Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania weiter, wo er an einer Diskussion über den wirtschaftlichen Strukturwandel teilnimmt. Anschließend steht ein Kurzbesuch in Mexiko auf seinem Reiseprogramm.