Video Was ist los in Österreich?

Was ist los in Österreich? Schriftsteller Robert Menasse gibt Auskunft über eine "österr. Kontinuität in der Sehnsucht nach autoritärer Politik", über "Austrofaschismus" und Verfassungsbruch.

Österreichs Außenminister Kurz (ÖVP) fordert Neuwahlen. Dies sei der "richtige Weg", um den Dauerwahlkampf mit dem Koalitionspartner SPÖ zu beenden. Allerdings muss Kurz zunächst seine intern zerstrittene eigene Partei hinter sich bringen: Am Sonntag soll der Parteivorstand entscheiden.

Bei einer Fortsetzung der rot-schwarzen Koalition würden bald wieder Minimal-Kompromisse geschlossen, "die das Land nicht wirklich verändern", sagte Außenminister Sebastian Kurz in einer persönlichen Erklärung. Er habe für seine Forderung aber nicht das Mandat der ÖVP, stellte er klar. Ob er - wie von den Konservativen gewünscht - deren neuer Vorsitzender wird, sei noch unklar. Das hänge davon ab, ob man seinen Vorstellungen entgegenkomme. Das müsse der Parteivorstand am Sonntag entscheiden. Turnusmäßig steht die nächste Parlamentswahl im Herbst 2018 an.

Vizekanzler zurückgetreten

Nach den Querelen in der rot-schwarzen Koalition in Wien und dem Rücktritt des bisherigen ÖVP-Chefs, Vizekanzlers und Wirtschaftsministers Reinhold Mitterlehner setzt die Partei auf den 30 Jahre alten Außenminister. Man sei sich einig, dass Kurz auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Partei spielen solle, sagte am Donnerstag Günther Platter, Landeshauptmann von Tirol - vergleichbar mit einem deutschen Ministerpräsidenten. Auch andere ÖVP-Spitzen hatten Kurz bereits als neuen Parteichef ins Gespräch gebracht.

Mitterlehner hatte am Mittwoch seinen Rücktritt von allen Ämtern angekündigt. Er führte die Demontage seiner Person in der Öffentlichkeit und ständige Streitereien in der Koalition als Grund dafür an. Daraufhin hatte der sozialdemokratische Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) dem Bündnispartner ein neues Kapitel der Zusammenarbeit angeboten. Das wies Landeshauptmann Platter aber zurück. Man glaube nicht, dass es sich um eine ehrliche Reformpartnerschaft handele, sagte er.

"Für Kern ist Zug abgefahren"

Innerhalb der rot-schwarzen Koalition in Wien hatte es zuletzt große Zerwürfnisse gegeben. Innenminister Wolfgang Sobotka von der ÖVP warf Regierungschef Kern am Montag ein "Versagen als Kanzler" vor. "Für Kern ist der Zug abgefahren", sagte Sobotka der Tageszeitung "Kurier". Er bezweifle, dass die rot-schwarze Koalition noch große Würfe schaffe. Verantwortlich dafür sei der "Dauerwahlkampf" Kerns.

Vor kurzem hatte die konservative Volkspartei eine fast 60-seitige Broschüre verfasst, in der vor einer künftigen Zusammenarbeit der Sozialdemokraten und der Grünen gewarnt wird. Kern wird in dem "Manifest" als Marxist im Sowjet-Stil mit Hammer und Sichel dargestellt. Auch innerhalb der ÖVP sorgte die Broschüre für Unmut. Kern griff das Porträt auf und machte es auf Facebook zu seinem Profilbild. Die SPÖ verkauft nun sogar T-Shirts mit diesem Motiv.