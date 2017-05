Donald Trumps erste Auslandsreise als US-Präsident endet mit einer Zäsur - einem Bruch in der deutschen Außenpolitik. Von der Kanzlerin bis zur Opposition suchen deutsche Politiker Distanz zu Trump. Besonders deutlich wird Außenminister Gabriel im ZDF: "Der Westen ist ein Stück kleiner geworden."

Die Enttäuschung, die Sigmar Gabriel (SPD) und andere zu ihrer Kritik treibt, entlädt sich in noch ungewohnter Deutlichkeit und Wucht. Parteiübergreifend stimmen Regierung und Opposition nach den weitgehend gescheiterten Gipfeln von G7 und NATO überein: Deutschland müsse sich emanzipieren von den USA unter Trump, Europa müsse sich emanzipieren.

Gabriel: Trump hat sich von westlichen Idealen entfernt

Auch Gabriel lässt daran im heute journal keinen Zweifel aufkommen; tief sitzt der Schock über Trumps Auftreten bei dessen erster Auslandsreise. Allein das erste Land, das Trump als Präsident besucht habe, Saudi-Arabien - "ein autokratisches Regime", kritisiert Gabriel, und fügt hinzu: "Und er redet dort nicht über Menschenrechte, sondern liefert Waffen in unglaublichem Umfang."

Aber auch das Treffen der G7-Staaten, das traditionell für die westlichen Ideale des Zusammenlebens, der Demokratie und der Stärke des internationalen Rechts stehe, steht in der Kritik. "In diesen Veranstaltungen erleben wir einen Führer der Vereinigten Staaten, der sich von diesen Idealen immer mehr entfernt", sagt Gabriel und konstatiert: "Der Westen ist ein Stück kleiner geworden in den vergangenen Tagen."

Merkel warnt Trump

Bei den Gipfeltreffen waren massive Differenzen zwischen Trump und seinen Verbündeten bei Militärausgaben, Klimaschutz oder auch in der Flüchtlingspolitik deutlich geworden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte anschließend gesagt: "Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen." Die Zeiten, in denen man sich auf andere völlig verlassen könne, seien "ein Stück weit vorbei".

Beim deutschen Nachhaltigkeitsrat wiederholte Merkel am Montag ihre Aussage. Es sei richtig gewesen, diesen Konflikt mit der US-Regierung nicht zu übertünchen. Das alles verband Merkel mit einer indirekten Warnung Richtung Trump: "Wer sich heute nationale Scheuklappen aufsetzt und keinen Blick mehr für die Welt um sich herum hat, verläuft sich (...) letztlich ins Abseits." Als überzeugte Transatlantikerin wisse sie aber auch, dass diese Beziehungen mit den USA für die Europäer von "überragender Bedeutung" seien und auf gemeinsamen Werten und Interessen beruhten, sagte Merkel.

Gabriel setzt auf Europa

Ähnlich äußert sich auch Gabriel im heute journal. Von einem Ende des amerikanischen Jahrhunderts will er zwar noch nicht sprechen. Und doch: Trump sei ein gewählter amerikanischer Präsident, "der in wichtigen Fragen nicht mehr in Übereinstimmung steht mit uns in Europa". Deshalb könne es nun nur darum gehen, in Europa stärker zusammenzurücken, um gemeinsam die Ideen der westlichen Welt - Internationalität, Offenheit, Liberalität - zu verteidigen.