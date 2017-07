Patrick Dogue und sein Bruder Marvin haben sich am zweiten Tag der EM der Modernen Fünfkämpfer in Minsk die Bronzemedaille gesichert. Während der Schlussdisziplin Laser-Run lag das deutsche Team zeitweise sogar an zweiter Stelle. Beim letzten Schießen zeigte der jüngere Dogue-Bruder Nerven, konnte aber noch die Medaille sichern. Für das Brüder-Duo war es die erste gemeinsame Teilnahme an einer EM-Staffel. Die Goldmedaille ging an Tschechien, Silber sicherte sich Frankreich. Am Dienstag hatten Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn und Annika Schleu Gold in der Frauen-Staffel gewonnen.