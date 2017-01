Steinmeier und der Frieden in Kolumbien

Für Friedensverhandlungen mit den FARC-Rebellen erhält Kolumbiens Präsident Santos den Friedensnobelpreis. Entscheidung gerechtfertigt? In Kolumbien ist der Weg zum Frieden noch lang.

Von ZDF-Hauptstadtkorrespondent Frank Buchwald

Deutschland investiert viel Kraft in einen Friedensplan, der einen der verbissensten Konflikte der Welt lösen könnte - wenn es gutgeht. Nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg gibt es Hoffnung auf Frieden in Kolumbien. Außenminister Steinmeier will den Versöhnungsprozess persönlich unterstützen.

Die Sache ist ihm wichtig. Donnerstagabend hebt der Luftwaffen-Airbus mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Berlin ab, Ziel: Bogotá, Kolumbiens Hauptstadt. Eine Millionenstadt in den Anden, auf 2.500 Metern Höhe, angelehnt an einen Berghang der Ostkordillere. Kolumbien - dieser Konflikt lässt Steinmeier keine Ruhe. Seit Jahrzehnten liefern marxistische Rebellen der Regierung einen zermürbenden Dschungelkrieg, nun erscheint Frieden möglich - ein Signal der Hoffnung.

20 Stunden Aufenthalt

Deutschland kann helfen. Das Land hat Erfahrung damit, wie eine Gesellschaft mit historischer Schuld umgehen kann, mit dem Erbe von Krieg und Gewalt. "Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, auch mit den düstersten Kapiteln, ist schwierig, aber sie ist unbedingt notwendig", sagt Steinmeier. "Wir haben mit Kolumbien darum gebangt, dass das Friedensabkommen zustande kommt, haben mit Kolumbiern das Auf und Ab der Verhandlungen erlebt. Jetzt ist ein dauerhafter Frieden in Reichweite. Deshalb ist für uns ganz klar, dass wir gerade jetzt fest an Kolumbiens Seite stehen wollen." Gut 20 Stunden nur verbringt der Minister in Kolumbien; keine Atempause - und das liegt nicht nur an der Höhe.

Steinmeier trifft in Bogotá die Spitzen der kolumbianischen Politik: Frühstück mit Außenministerkollegin Patti Lodono, dann ein Gespräch mit Präsident Juan Manuel Santos; er hat im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis erhalten. Nach Jahrzehnten Guerillakrieg reichte er die Hand zur Versöhnung. Ein gewaltiger Schritt für den 65-jährigen Politiker: Jahrelang diente er seinem Vorgänger, dem Hardliner Álvaro Uribe, als Verteidigungsminister, führte den Kampf gegen Rebellen, vor allem der FARC.

Jene "Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens", die in den 60er Jahren als Sozialrevolutionäre begannen, seit Mitte der 90er Jahre jedoch vor allem von Narcodollars aus dem Kokainhandel lebten - und von hohen Lösegeldern. Spektakulärster Fall war die Entführung von Ingrid Betancourt, Präsidentschaftkandidatin der kolumbianischen Grünen. Sie geriet in eine Falle der Guerilla und erlitt lange Jahre Geiselhaft im Urwald.

Jahrzehntelanger Kampf

Präsident Santos ließ sich auf das Wagnis eines Friedensabkommens ein; es soll den jahrzehntelangen Kampf nun beenden. Bis Ende Januar haben die Dschungelkämpfer Zeit, ihre Waffen abzugeben, in eigens dafür eingerichteten Entwaffnungszonen. Eine dieser Zonen wird Steinmeier besuchen, ein paar hundert Kilometer jenseits der relativ sicheren Hauptstadt.

Abenteuerliche Tour in den Dschungel: Der Minister trifft ehemalige Guerilleros, UN-Vermittler und Militärs. Jahrelang hat die deutsche Außenpolitik den Weg zur Verständigung mit diskreter Diplomatie begleitet.

Der Weg zu einem wirklichen Frieden, zur Versöhnung, aber hat gerade erst begonnen. Wunden aus Jahrzehnten Bürgerkrieg heilen langsam. Hunderttausende verloren ihr Leben, Verwandte, ihre Heimat. Zehntausende junger Menschen gerieten in die Fänge der Guerilla, nicht wenige bereits als Kindersoldaten, viele nicht aus freiem Willen. Weitreichende Amnestieregelungen sollen ihnen den Start in ein neues Leben ermöglichen, eine Rückkehr in die Gesellschaft. Für Kommandanten, die schwere Menschenrechtsverletzungen zu verantworten haben, gilt das nicht: Sie sollen nach den Regeln des Internationalen Strafgerichtshofs abgeurteilt werden.

Deutsch-kolumbianisches Friedensinstitut gegründet

Ziel ist die Aussöhnung der Gesellschaft. Dem soll auch ein deutsch-kolumbianisches Friedensinstitut dienen, das Steinmeier am Freitagabend in Bogotá eröffnet. Wissenschaftler von Universitäten aus beiden Ländern werden den Friedensprozess begleiten und Politiker beraten. Dabei geht es vor allem um Rechtsstaatlichkeit und Konfliktprävention.

Neben Übergangsjustiz und strafrechtlicher Verfolgung der Täter spielen aber auch Wahrheitsfindung, Entschädigung für die Opfer und die Einbindung in die Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle. Das Institut soll Brücken schlagen, zwischen Hochschulen, gesellschaftlichen Gruppen und Politikern. Nie waren die Chancen dafür besser als in diesen Tagen.

Der Blitzbesuch in Bogotá dürfte Steinmeiers letzte große Reise sein, bevor er sich Mitte Februar in der Bundesversammlung um das Amt des Bundespräsidenten bewirbt. Der Minister setzt damit eine positive Botschaft ans absehbare Ende seiner Amtszeit als Außenminister, ein ermutigendes Zeichen, dass beharrliche Diplomatie wirken kann. Das scheint aller Mühen wert, auch wenn noch niemand mit Sicherheit sagen kann, ob ein stabiler Friede am Ende gelingt.