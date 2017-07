Am Strand dieses Hotels in Hurghada wurden bei einer Messerattacke zwei Frauen aus Deutschland getötet, vier Menschen wurden verletzt.

Das Auswärtige Amt hat bestätigt: Bei einem Messerangriff im ägyptischen Badeort Hurghada sind zwei Deutsche getötet worden. Das Amt geht dabei von einer gezielten Attacke auf Touristen aus.

"Wir haben nunmehr die traurige Gewissheit, dass zwei deutsche Urlauberinnen bei dem Angriff in Hurghada ums Leben gekommen sind", teilte eine Ministeriumssprecherin am Samstag in Berlin mit. Das Amt geht dabei von einem gezielten Angriff auf Touristen aus und erklärte: "Nach allem, was wir wissen, sollte die Tat ausländische Touristen treffen - ein besonders hinterhältiger und verbrecherischer Akt, der uns traurig, bestürzt und wütend zurücklässt." Nach ZDF-Informationen ist mittlerweile auch das Bundeskriminalamt in die Aufklärung involviert.

Mitarbeiter der Deutschen Botschaft Kairo seien vor Ort und stünden mit den ägyptischen Behörden in Kontakt. Mit Blick auf die Opfer fügte die Sprecherin hinzu: "Unser tiefempfundenes Beileid gilt in diesen schweren Stunden ihren Familien und Freunden."

Hintergründe der Tat unklar

Bei der Messerattacke in dem bei deutschen Touristen beliebten Urlaubsort waren auch vier Menschen verletzt worden. Der Angreifer war offenbar über das Meer zum Strand geschwommen und hatte dort die Touristen attackiert. Der Mann wurde nach der Tat festgenommen.

Die Hintergründe der Tat, die viele deutsche Urlauber verunsichern dürfte, sind zunächst unklar. Während der Hotelmanager die Variante bevorzugt, dass der Täter geistig verwirrt ist, geht Peter-Jürgen Ely von einem Anschlag mit terroristischem Hintergrund aus. An eine Gewalttat aus persönlichen Motiven glaubt der ehemalige deutsche Honorarkonsul Hurghadas nicht. "Warum sollte er die anderen Opfer dann ebenfalls mit dem Messer attackieren?" Zudem deuten unterschiedliche Angaben darauf hin, dass der Mann an zwei verschiedenen Strandabschnitten auf Urlauber losging.

Frauen sollen dauerhaft in Hurghada gelebt haben

Ely, der schon Jahrzehnte in dem Taucherparadies am Roten Meer lebt, erzählt, dass er beide Todesopfer kannte. Sie hätten dauerhaft in dem Ferienort gewohnt und seien immer mal wieder zu den Treffen der großen deutschen Gemeinde gekommen. Eine gemeinsame Bekannte habe die Opfer dann am Freitag identifiziert, sagt Ely.