Das Wahlduell brachte eine Überraschung: Kanzlerkandidat Schulz befürwortet den Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei. In Europa gibt es dafür nur wenig Unterstützung. Beim Außenminister-Treffen in Talinn befürwortete nur Österreich diesen Kurs.

In der Türkei ist offenbar wieder ein deutsches Ehepaar festgenommen worden. Eine Person sei mittlerweile wohl wieder auf freiem Fuß, dürfe das Land aber nicht verlassen, teilte das Auswärtige Amt mit. Das Paar soll türkischer Abstammung sein.

Das Auswärtige Amt erklärte, es gebe "konkrete Anhaltspunkte", dass die beiden deutschen Staatsbürger am Wochenende in Istanbul in Polizeigewahrsam genommen worden seien. Eine offizielle Bestätigung gebe es aber noch nicht. Einer der beiden sei offenbar noch in Gewahrsam, die zweite Person dürfe die Türkei nicht verlassen, sagte Ministeriumssprecher Martin Schäfer. Das Paar soll türkischer Abstammung sein.

Schäfer warnte deutsche Bürger, sich mit der Gefahr einer Festnahme in der Türkei auseinanderzusetzen. "Es kann jeden treffen, der in die Türkei einzureisen gedenkt. Das ist die traurige Realität, der wir gegenüberstehen." Eine offizielle Reisewarnung der Bundesregierung für die Türkei sei aber derzeit nicht vorgesehen. "Wir werden uns nicht dazu hinreißen lassen, Reisehinweise politisch zu missbrauchen."

Spannungen mit Reisewarnung angeheizt

Erst Ende August war ein deutsches Ehepaar mit türkischen Wurzeln am Flughafen von Antalya festgenommen worden. Ihr Rechtsanwalt hatte dem Auswärtigen Amt später mitgeteilt, dass die Frau ohne Auflagen wieder auf freiem Fuß gekommen sei. Den beiden wurden Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen - die wird von der türkischen Regierung für den gescheiterten Putschversuch vor einem Jahr verantwortlich gemacht. In Deutschland hatte der Fall eine Diskussion über eine weitere Verschärfung des Kurses gegenüber der Türkei ausgelöst. In der Türkei sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes derzeit mindestens zehn Deutsche allein unter politischen Vorwürfen inhaftiert - den jüngsten Fall nicht eingerechnet.

Die türkische Regierung hatte am Samstag eine "Reisewarnung für die Bundesrepublik Deutschland" ausgesprochen und damit die Spannungen beider Länder verschärft. Das türkische Außenministerium hatte in Deutschland lebende oder dorthin reisende Türken zur "Vorsicht" aufgerufen. Der Schritt dürfte eine Retourkutsche für die Verschärfung der Reisehinweise des Auswärtigen Amtes für die Türkei in der vergangenen Woche sein. Politiker in Deutschland reagierten empört.