Glaubt man den Autobauern, dann passiert endlich was in Sachen E-Mobilität. Trotzdem bleiben viele Fragen offen: Woher kommt der Strom, wer baut die Akkus und wie kann ich mein E-Auto aufladen?

Stuttgart kämpft für saubere Luft: Ab 2018 dürfen ältere Diesel-Fahrzeuge bei Feinstaubalarm nicht mehr in die Innenstadt. Überfällige Maßnahme oder Einschränkung der Mobilität?

Volkswagen meldet wieder ordentliche Gewinne und das hat für positive Stimmung auf der VW-Hauptversammlung in Hannover gesorgt. Doch der Abgasskandal bleibt weiter Thema bei der Versammlung.

Frick: Diesel Bleibt der Diesel? Kommen Fahrverbote? Wer zahlt die Kosten fürs Nachrüsten? Es steht nicht gut um den Ruf der Diesel-Autos. Diesen und anderen Fragen stellt sich der Autogipfel in Stuttgart und rückt damit alternative Antriebstechnik in den Fokus.

Das Auto, einst des Deutschen "liebstes Kind", wird heute vielfach kritisch beäugt. Im heute.de-Interview spricht der Verkehrswissenschaftler Claus Doll über Mobilitätstrends, die Macht der Konsumenten und Kommunen sowie das Dilemma der deutschen Politik.

: Sein privates Auto ist auch heute noch ein wichtiges Bezugsobjekt für den Deutschen, wir sehen aber - wie auch in anderen westlichen Ländern - einen Wandel der Werte und Einstellungen hin zu mehr Pragmatismus in der Mobilität. Früher hatten wir den klassischen Autonutzer, der nicht oder kaum Bahn gefahren ist. Heute sind die Menschen weniger festgelegt auf ein Verkehrsmittel und das schlägt sich auch in den Autokauf-Statistiken nieder. Ein Auto zu besitzen, ist weniger bedeutend geworden. Junge Deutsche machen auch später den Führerschein oder gar nicht mehr.

Claus Doll ... ... ist seit 2005 am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI im Kompetenzzentrum Nachhaltigkeit und Infrastruktursysteme beschäftigt. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler leitet am ISI das Geschäftsfeld Mobilität.

Wie steht es um den Sinneswandel bei älteren Autofahrern?

: Käufer von Premium-Marken rücken eher nicht von ihrem bisherigen Kaufverhalten ab. Das Auto fungiert hier noch mehr als Statussymbol und Investitionsobjekt als in niedrigeren Preisklassen. Davon profitieren die deutschen Automobilhersteller mit ihren Premium-Segmenten. Die großen Limousinen und SUVs sichern den Absatz und werden auch nicht so schnell von den Straßen verschwinden. Anders als Brüssel ist die Bundesregierung in Berlin eher zurückhaltend beim Verschärfen von CO2- und Schadstoffemissionsgrenzen von Pkw.

Auf der anderen Seite ächzen viele deutsche Städte unter Autoverkehr und Abgasen. Was kann Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann da während des heutigen "Gipfeltreffens" mit der Automobilindustrie bewirken?

: Ich denke, Kretschmann ist wie Bundeskanzlerin Merkel in einem Dilemma. Natürlich erkennen sie die negativen Folgen von ausuferndem Verkehr. Auf der anderen Seite wissen sie, wie wichtig die Autoindustrie ist, die vielen Tausend Menschen in Deutschland Arbeit gibt. Wie die Bundesregierung wird deshalb auch Kretschmann nicht so hart gegen die Industrie vorgehen, wie man es eigentlich tun müsste, um die Abgas-Grenzwerte einzuhalten.

: Immer wieder wird auch von der Macht des Konsumenten gesprochen. Welche Rolle spielen die derzeit im Automarkt?

: Es gibt mehrere Trends. Im Hochpreis-Segment sehe ich wie gesagt keinen Wertewandel. Da spielen ökologische Fragen keine Rolle. Da geht es darum, mit einem Auto Status darzustellen und möglichst bequem von A nach B zu kommen. Diese Klientel legt außerdem sehr viel Wert auf Sicherheit, die ihnen große, teure Autos vermitteln.

Dagegen gibt es einen Trend zum Car-Sharing bei jungen Menschen in städtischen Gebieten, die noch vor der Familiengründungsphase sind oder gerade eine Familie gründen. Für diese Menschen ist es kein wirklicher Verzicht, kein eigenes Auto zu besitzen. Sie sehen es als Vorteil, sich nicht um Reparaturen, Versicherungen et cetera kümmern zu müssen, und sind offen für Sharing-Modelle, weil sie sagen: Wir wollen die Mobilität, ohne dass wir uns um den ganzen anderen Kram kümmern müssen.

: Wie wichtig sind Umweltargumente beim Car-Sharing?

: Unsere Studien zeigen: Das Öko-Argument ist ein sehr, sehr marginales. Oft geht es den Leuten schlicht darum, Kosten zu sparen.

: Wenn die Menschen Autos effektiver nutzen, kann das viele Verkehrsprobleme lösen, aber nicht alle. Was lassen sich die Städte einfallen, um die Leute etwa vom Auto aufs Rad zu bringen?

: Sie brauchen einen ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen, um das Verhalten der Menschen zu ändern. Viele Städte ersetzen zum Beispiel Spuren großer Straßen durch Radwege. Damit wird die Attraktivität des Radfahrens gesteigert und die Autonutzung umständlicher gemacht. Städte haben mittelfristig eine große Macht, die Mobilitätsformen zu bestimmen. Ein tolles Vorbild ist Wien: Dort hat man es geschafft, den Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel am Gesamtverkehr von 25 Prozent auf 40 Prozent zu steigern, durch konsequente Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und Radfahrens, aber auch durch die Verbilligung von ÖPNV-Jahreskarten. Es lässt sich jedoch beobachten, dass sich Nutzer schnell an neue Situationen anpassen, womit sich das Verkehrsverhalten in Zukunft auch wieder ändern könnte.

: Wenn was geschieht?

: Wenn autonom fahrende Pkw massenhaft auf den Markt kommen, kann es zu einer Erhöhung der Verkehrsdichte führen. Autonome Fahrzeuge werden sehr bequem sein, da sich die Nutzer solcher Autos quasi um nichts mehr kümmern müssen. Sie kommen auf Kommando, liefern einen am gewünschten Ziel ab und finden dann selbst einen Parkplatz. Die Anbieter von Alternativen zum privaten Pkw müssen sich also viel einfallen lassen, um in einem derartigen Szenario attraktiv zu bleiben.

Das Interview führte Marcel Burkhardt.