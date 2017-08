Real Madrid hat nach dem Titel in der Champions League auch den UEFA Super Cup erfolgreich verteidigt. Im Finale in Skopje setzten sich die Königlichen gegen Europa-League-Champion Manchester United mit 2:1 (1:0) durch. Nach souveränem Beginn und einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung geriet der Erfolg der Spanier in der Schlussphase noch einmal gehörig in Gefahr. Neuzugang Lukaku traf per Abstauber zum Anschluss, ehe United in der Folge auf den Ausgleich drückte. Rashford scheiterte in der 81.Minute frei vor Navas, anschließend überstand Real auch noch die siebenminütige Nachspielzeit.