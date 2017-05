Autobauer in der Krise

Die Kanzlerin hat es vergangene Woche verkündet, obwohl es längst alle wussten: Das Ziel, eine Million Elektroautos bis zum Jahre 2020 auf deutschen Straßen, ist verfehlt - deutlich. Es fehlt an Förderung, an Infrastruktur und am politischen Willen.

Durchschnittlich 42 Prozent beträgt die Differenz des von den Autobauern angegebenen Spritverbrauchs zum tatsächlichen Verbrauch. Das hat der Umweltverbund "International Council on Clean Transportation" heraus gefunden.

Der Chef des US-Autobauers Ford, Mark Fields, geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Jim Hackett, der derzeit für den Bereich autonomes Fahren verantwortlich ist. Der Konzern ist angeschlagen: Der Gewinn war im vergangenen Jahr um 38 Prozent eingebrochen, eine Erholung ist nicht in Sicht.

Der 56-jährige Mark Fields hatte den Automobilhersteller nur drei Jahre lang gesteuert und den Schwerpunkt auf die Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge gelegt. Die Ernennung Jim Hacketts deutet darauf hin, dass dieser Kurs fortgesetzt werden soll.

Mark Fields

Quelle: dpa (Archivbild)

Ford befindet sich in Schwierigkeiten: Der Gewinn brach im vergangenen Jahr um 38 Prozent ein, auch für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres zeichnet sich keine Erholung ab. Die Kosten stiegen derweil kräftig. Erst in der vergangenen Woche hatte das Unternehmen daher die Streichung von 1.400 Stellen in Nordamerika und Asien angekündigt.

Präsident Ford: Hackett ein "wahrer Visionär"

In den USA schwächelt derzeit generell der Autoverkauf. Experten rechnen damit, dass die Verbraucher in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr erstmals seit 2009 weniger Autos kaufen werden als im Vorjahr.

Ford pries den künftigen Unternehmenschef als Erneuerer an. Hackett habe eine "lange Bilanz der Innovation und des Geschäftserfolgs" vorzuweisen, hieß es in einer Mitteilung. Konzernpräsident Bill Ford, Nachfahre des legendären Unternehmensgründers Henry Ford, bezeichnete Hackett als "wahren Visionär". Er sei die "richtige Person", um das Unternehmen während "dieser Transformationsphase der Automobilindustrie und der Mobilität im Allgemeinen zu lenken".

Auch Ford fährt Tesla-Aktie hinterher

Jim Hackett

Quelle: ap

Hackett leitete 20 Jahre lang den US-Büromöbelhersteller Steelcase, den er erfolgreich sanierte. Den Posten gab er 2014 ab. Im vergangenen Jahr übernahm er dann das Ford-Tochterunternehmen Smart Mobility LCC, das für innovative Formen des Fahrens zuständig ist.

Bei der Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen befindet sich Ford ebenso wie die übrigen traditionellen Autohersteller in einem Wettlauf mit Newcomern wie Alphabet (Waymo), Apple, Tesla und Uber. Bitter für Ford wie GM ist, dass sie der US-Elektroautohersteller Tesla inzwischen im Börsenwert abgehängt hat. Die Ford-Aktie verlor in den vergangenen drei Jahren mehr als ein Drittel ihres Werts.

Mehr Stühlerücken an der Spitze

Ford baut sein Top-Management noch auf anderen Posten um. So rückt der frühere Toyota-Manager Jim Farley, der in den vergangenen zwei Jahren bei Ford für die Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika verantwortlich war, zum Vizechef mit Zuständigkeit für die globalen Märkte auf.

Farley hat es geschafft, die Ford-Aktivitäten in Europa wieder profitabel zu machen. Hingegen hat GM mit dem geplanten Verkauf der Töchter Opel und Vauxhall an den französischen PSA-Konzern seinen Rückzug vom alten Kontinent beschlossen.