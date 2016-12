SE-XY an der Ampel

von Christian Thomann-Busse

SE-XY, BO-EY oder DO-PE: Auf Autokennzeichen lässt sich so manche Botschaft platzieren - und das trotz klarer Schilder-Vorschriften: Ortskürzel, Buchstabenkombination, Ziffern. Dabei geht es vor allem um persönliche Codes, politische Statements spielen kaum eine Rolle.

Hin und wieder regt eine Botschaft auf einem Autokennzeichen auch dazu an, über denjenigen nachzudenken, der vor einem an der Ampel steht. Oder eben auch mal zu schmunzeln.

Personalisierung ist angesagt und hat sich mit der Möglichkeit, Wunschkennzeichen zu erhalten, überall im Land durchgesetzt. Wobei: Viele erkennt man als solche auch gar nicht: Wenn da ein Auto mit B-KA unterwegs ist, kann es halt sein, dass der Fahrer eben sein Wortspiel mit dem BKA spielt, er könnte aber auch die Vornamen Kurt und Annette verewigt haben. Oder das Kennzeichen ist einfach Zufall. Wer weiß das schon.

Gerade einmal 165 Kennzeichen mit A-FD

Manches sticht natürlich sofort ins Auge. S-EX gehört in Stuttgart natürlich zu den gefragten Kürzeln. Aber S-PD oder in Frankfurt F-DP? Nein, Parteienkürzel stehen nicht unbedingt ganz oben auf der Wunschliste bei Kennzeichen. Immerhin könnte man ja denken, dass zumindest A-FD in Augsburg mit wachsender Beliebtheit der Partei bei Wunschkennzeichen mehr nachgefragt wird. Fehlanzeige.

"Die Kennzeichenkombination A-FD tragen in Augsburg gerade einmal 165 Fahrzeuge, bei einem Gesamtfahrzeugbestand von rund 200.000", sagt Helmut Truschies vom Bürgeramt Augsburg. Deutlich mehr Gedanken würden sich Fahrzeughalter da schon um A-EV (für die Augsburger Panther, ursprünglich der Augsburger-Eislauf-Verein) sowie A-FC (als Hinweis auf den FC Augsburg) machen.

BO-NN als Statement - BO-SS ein No-Go

Überhaupt spielt Lokalpatriotismus eine erhebliche Rolle bei der Kennzeichenwahl. Bei HAM-M weiß man halt gleich, wer da unterwegs ist. Da ist es kein Wunder, dass RÜG-EN komplett vergeben ist. 999 mal - mehr geht halt nicht bei maximal drei Ziffern. Schön auch, wenn man aus Bonn stammt, aber in Bochum lebt - BO-NN lässt grüßen.

Bleiben wir noch kurz im Ruhrgebiet: BO-SS hätte sicherlich für manchen auch seinen Reiz. Geht aber nicht. Verschiedene Kürzel nämlich sind wegen ihres eindeutigen Nazi-Bezuges in ganz Deutschland verboten: SS, SA, HJ und KZ werden nicht ausgegeben. Je nach Bundesland verfährt man mit anderen Kombinationen ebenso: NS ist in fast allen Ländern tabu, je nach Kommune kommen weitere Restriktionen hinzu. SK-IN gibt es beispielsweise ebenso wenig wie HEI-L. Und in Nürnberg werden N-PD und N-SU zumindest bei Neuzulassungen nicht mehr ausgegeben.

Früher nur DO-LLe Autos, heute auch DO-OFe

Bei weniger verfänglichen Buchstabenkombinationen hingegen setzen sich hin und wieder dann auch die Bürger durch: So war es lange Jahre Praxis in Dortmund, dass Autos DO-LL sein durften, aber nicht DO-OF. Mittlerweile wegen der hohen Nachfrage nun dann eben doch. Gut, wer's mag. Wirft man einen Blick auf solche Kürzel, die in bestimmten Szenen durchaus von Bedeutung sind, scheinen diese (ähnlich wie Parteienkürzel) nicht von hohem Stellenwert zu sein.

AC-AB (AAll Cops Are Bastards", gerne in Subkulturen verwendet) beispielsweise wurde bislang in der Städteregion Aachen 2.410 Mal vergeben – sticht nun aber im Vergleich mit AC-AD oder AC-AE (beide ohne jegliche Bedeutung) auch nicht gerade heraus, so Detlef Funken, Sprecher der Städteregion Aachen.

Schöner ist es da doch ohnehin, auf CO-OL oder KI-NG zu blicken – oder auf den WIT-Z, der da vor einem fährt. Rund 250 sind davon derzeit in der Stadt Witten unterwegs, etwas mehr als mit WIT-CH. Wobei nach wie vor die Frage ungeklärt ist: Sitzt in WIT-CH jetzt nun ein weiblicher Potter-Fan, die gerne Hexe wäre? Heißt der Fahrer mit Vornamen Christoph? Oder doch alles nur Zufall bei der Vergabe? Manche Geheimnisse dürfen Autofahrer einfach für sich behalten. Wie schön!