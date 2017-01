"Trump wird weiter auf Twitter setzen und ich habe nicht das Gefühl, dass seine Berater ihn davor schützen, indem sie ihm das Handy wegnehmen", so Mathis Feldhoff, ZDF-Hauptstadtkorrespondent in Berlin.

In einem Interview mit den Zeitungen "Bild" und "The Times" drohte der designierte US-Präsident Donald Trump deutschen Autobauern mit hohen Einfuhr-Zöllen. Des Weiteren betitelte er den Brexit als "großartige Sache".

Donald Trump poltert gegen deutsche Autobauer: BMW drohte er mit hohen Strafzöllen. Das hätte "bedeutend negativen Einfluss" auf die Absatzzahlen, meint Automobilexperte Stefan Reindl im heute.de-Interview. BMW sei trotzdem gut beraten, Ruhe zu bewahren.

Trump hat Strafzölle für deutsche Autobauer angekündigt und dabei explizit BMW genannt: Wie sehr hat Sie diese Aussage überrascht?

Stefan Reindl ist Studiendekan am Institut für Automobilwirtschaft (IFA)

Quelle: privat

Ich denke, im Visier von Donald Trump sind derzeit vor allem Automobilhersteller, die bereits in Mexiko produzieren oder dort Werke planen. BMW zählt - neben Mercedes-Benz und Audi - zu den bekanntesten Vertretern im Premium-Bereich und hat 2016 mit dem Bau eines Werks für die Montage der 3er Limousine begonnen. Insofern überrascht mich die Aussage von Trump nicht. Allerdings dürfte er auch die anderen deutschen Hersteller im Visier haben - allen voran den Volkswagen-Konzern. So produziert Volkswagen bereits seit mehr als 50 Jahren in der mittlerweile größten mexikanischen Fabrik in Puebla. Allerdings produzieren auch Audi und Daimler in Mexiko. Für diese Strategie sprechen die niedrigen Löhne und das praktizierte Freihandelsabkommen NAFTA zwischen den USA, Kanada und Mexiko.

Welche Rolle spielt der US-Markt für BMW?

Im Jahr 2016 konnte die BMW Group mit der Kernmarke BMW 313.174 Fahrzeuge in den USA absetzen. Das war ein Rückgang um 9,5 Prozent gegenüber 2015. Bezieht man die Marke "Mini" in die Betrachtungen ein, so kommt man auf 365.204 Pkw. Insgesamt wurden weltweit 2.003.603 BMW-Fahrzeuge sowie rund 360.000 Mini-Pkw im Jahr 2016 abgesetzt. Daraus ergibt sich für die BMW Group ein sehr bedeutender US-Anteil von mehr als 15 Prozent.

Welche Auswirkungen hätten die genannten Strafzölle von 35 Prozent für BMW?

Sie hätten wohl einen bedeutend negativen Einfluss auf die Absatzzahlen. BMW müsste - zumindest teilweise - die Zölle auf die Preise aufschlagen. Dies würde wohl zu einer Kaufzurückhaltung für BMW-Fahrzeuge führen. Darüber hinaus würde die Profitabilität von BMW sinken. Nicht zu vernachlässigen ist darüber hinaus der Druck auf die Aktienkurse, den ein rückläufiger BMW-Absatz mitbringen könnte.

Was würden Strafzölle für die Arbeitsplätze der BMW-Mitarbeiter in den USA und in Deutschland bedeuten?

Ein Großteil der BMW-Fahrzeuge wird in Deutschland produziert. Insofern hätten "Strafzölle" wohl vor allem Auswirkungen auf die Auslastung der deutschen Produktionsstätten in München, Berlin, Dingolfing, Wackersdorf, Eisenach, Landshut und Leipzig. Weniger dürfte es die Mitarbeiter im US-amerikanischen Spartanburg treffen. In diesem Werk sind nach Unternehmensangaben rund 70.000 Menschen beschäftigt.

Konfrontation oder Diplomatie: Welchen Kurs würden Sie BMW - gerade mit Blick auf das geplante Werk in Mexiko - anraten?

Nun, BMW ist - wie auch die anderen Wettbewerber, z.B. Volkswagen und Daimler - ein global agierendes Unternehmen. BMW kann beispielsweise auf sein US-amerikanisches Werk in South Carolina verweisen und damit das Engagement in den USA belegen. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, inwieweit die anderen deutschen Wettbewerber ebenfalls ins Trump-Visier geraten. Insgesamt ist die BMW Group mit einer "ruhigen Hand" im Umgang mit den Aussagen von Donald Trump gut beraten. Und diese Strategie ist in der BMW-Kommunikation hinsichtlich der Trump-Aussagen bislang erkennbar.

Stärkt oder schwächt so ein protektionistischer Kurs die US-Wirtschaft?

Der protektionistische Kurs wird nach meiner Auffassung die US-amerikanische Wirtschaft langfristig schwächen. Die USA standen als Exportnation zwar lediglich an zweiter Stelle nach China. Dennoch sind die USA nach wie vor vom Export von Waren abhängig - insbesondere von den Hauptabnehmerländern China, Kanada, Japan, und Deutschland - sowie nicht zuletzt von Mexiko.

Trump lässt sich ja von mehreren Beratern in Wirtschaftsfragen unterstützen. Was, glauben Sie, bleibt von den Ankündigungen am Ende des Tages übrig?

Donald Trump ist bei vielen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen bislang schon sehr häufig nach vorn geprescht. Er musste aber - bereits vor Antritt seines Amtes - bei einigen Themen zurückrudern. Insofern bleibt abzuwarten, in welchem Umfang seine Aussagen Bestand haben werden - vor allem wenn die Komplexität des Vorhabens im Hinblick auf "Strafzölle" offensichtlich wird. Dabei reicht die Spanne von der bereits skizzierten US-amerikanischen Abhängigkeit vom Export über die Auswirkungen auf die Finanzmärkte bis hin zur WTO-Mitgliedschaft, in der die jeweiligen Möglichkeiten zu Einfuhrzöllen bereits fixiert sind.

Das Interview führte Kai-Martin Müller-Haeseler.