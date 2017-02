AfD in Baden-Württemberg

Video AfD-Parteitag in Baden-Württemberg

Björn Höcke bezeichnete in seiner Rede in Dresden das Holocaust-Mahnmal in Berlin als "Denkmal der Schande." Damit provoziert er erneut. Von der Partei ausgeschlossen wird er nicht, dennoch soll es ein Ordnungsverfahren geben.

Die AfD beschäftigt sich noch immer mit der Dresdener Höcke-Rede. Der AfD-Fraktionschef in Thüringen hatte unter anderem das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein "Denkmal der Schande" genannt. Seitdem fragen sich viele, auch innerhalb der AfD: War diese Rede Teil einer Strategie?

von Hilke Petersen

Fast ein Jahr nach ihrem bemerkenswerten Wahlerfolg findet sich die AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag mitten in den Mühen der politischen Ebene wieder. Vor allem ringt sie mit sich selbst: Kleinkriege um die Partei-Ausrichtung beschäftigen die Abgeordneten, zermürben und spalten die Parlaments-Neulinge.

"23 Abgeordnete – ist das nicht schön?" So euphorisch stellt Fraktionsvorsitzender Jörg Meuthen 2016 seine Mannschaft vor, mit der er in den Landtag einzieht. Inzwischen zählen sie noch 21. "Sie sind eine Schande für dieses Parlament!" – hauen der AfD jetzt SPD und FDP um die Ohren. Es wird regelmäßig laut unter den Volksvertretern, wenn die AfD den anderen mal wieder vorwirft, sie in die rechtsradikale Ecke drängen zu wollen. Ein AfD-Abgeordneter nennt im Gegenzug den SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz einen "Antisemiten".

Immer neuer Streit

Hilke Petersen, ZDF-Studio Stuttgart

Quelle: ZDF

Antisemitismus – und wo der eigentlich beginnt – ist das große Spalt-Thema in Meuthens Fraktion. Die hatte einen Abgeordneten ausgeschlossen, weil sich in seinen Schriften antisemitisches Gedankengut fand. Über diesen Streit spaltet und wiedervereinigt sich die Truppe. Um zusammen weiter machen zu können, hätten alle eine Erklärung unterzeichnet, wonach für Rassismus und Antisemitismus in der Fraktion kein Platz sei - beteuert im Oktober 2016 der Fraktionsvorsitzende. Dass das so nicht stimmt, musste Meuthen erst kürzlich eingestehen.

Ohnehin sind Jörg Meuthens politische Manöver von großer Wendigkeit. Nicht selten unter dem Druck seiner eigenen Leute. Kurz nachdem der Thüringer AfD-Mann Björn Höcke mit seinem Appell jede Menge Aufmerksamkeit einfuhr, Deutschland möge sich doch "einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad" befleißigen, haut die baden-württembergische Fraktion in die gleiche Kerbe: Sie beantragt, "deutschen Erinnerungstourismus" zu "entlegenen Gedenkstätten im fernen Ausland" wie das Camp de Gurs in den Pyrenäen nicht zu finanzieren. In dem Lager waren 1940 fast alle Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland interniert worden.

Der Umgang ist ruppig

Plötzlich aber wendet sich Meuthen wieder ab von seiner Forderung, kein Geld auszugeben für die Gedenkstätte. Der Antrag habe auf einem Irrtum beruht: Die Fraktion sei davon ausgegangen, es handle sich beim Geld für Gurs um einen neuen Haushaltsposten. Doch dem sei gar nicht so. Also alles lassen, wie es ist, gibt Meuthen nun zu Protokoll. Und zieht seinen ohnehin abgelehnten Antrag zurück.

"Aus purer Verzweiflung" – verbreiten prompt Meuthens Gegner aus den eigenen Reihen.Drei Abgeordnete hatten in einem Offenen Brief gefordert, den Antrag auf Nicht-Finanzierung der Gedenkstätte ungeschehen zu machen. Einer von ihnen, Heinrich Fiechtner, erhielt dafür von Meuthen eine Abmahnung. Auch ein Redeverbot hat die Fraktion Fiechtner längst erteilt – nachdem er sich positiv zur Idee geäußert hatte, Flüchtlingen eine Gesundheitskarte zuzugestehen. Über den ruppigen Umgang der AfD-Leute untereinander spotten die anderen Abgeordneten mittlerweile in Debatten. Die FDP Richtung AfD-Mann Fiechtner: "Wie nett, dass Ihr Fraktionsvorstand Ihnen noch das Klatschen erlaubt, wenn Sie schon nicht mehr reden dürfen!"

Raus aus der AfD

"Wir müssen reden" – das ist der Arbeitstitel des Buches, das Claudia Martin gerade schreibt. Auch um die Kleinkriege in ihrer Ex-Fraktion soll es da gehen. Martin ist kürzlich ausgetreten. Sitzt jetzt fraktionslos in der letzten Reihe im Stuttgarter Parlament, neben dem ausgeschlossenen AfDler unter Antisemitismus-Verdacht. Zu weit nach rechts driftet ihr der Kurs, zu wenig Sacharbeit, kaum substantielle Kenntnisse bei Anträgen und Anfragen, findet Claudia Martin. Alles werde fokussiert auf das Flüchtlingsthema. Aus ihrer Sicht eine Verzerrung der Wirklichkeit. So könne sie nicht weiter mitmachen bei der AfD.

Egal, was über uns geschrieben wird, wir profitieren sowieso – sagt ein AfD-Mitglied neulich auf dem Weg in den Aufstellungsparteitag, der die Bundestags-Kandidaten aus Baden-Württemberg kürt. Und Provokation – sorgfältig geplante - haben sie sich fürs Wahljahr ohnehin vorgenommen. So steht es im AfD-Strategie-Papier für den Wahlkampf 2017. Empfohlen wird auch die "Eskalation der Konflikte" mit den sogenannten Altparteien. Abgeraten wird, innerparteilichen Streit öffentlich auszutragen. Die Stuttgarter Fronten dürften Partei-Strategen nicht gefallen.