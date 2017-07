Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat in seinem ersten Testspiel während des Trainingslagers in Österreich ein Remis erreicht. Gegen den niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam gab es am Dienstagabend in der Velly-Arena von Imst ein 1:1 (0:1). Nach einem schweren Patzer von Schlussmann Julian Pollersbeck brachte Rick van Drongelen den 15. der vergangenen Eredivisie-Saison in Führung (28.). Den Ausgleich markierte Bakery Jatta nach Vorarbeit von Lewis Holtby (77.). Am Montag geht es in Schwaz gegen den türkischen Süper-Lig-Club Antalyaspor.