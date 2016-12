Der Tatverdächtige Anis Amri galt als sogenannter Gefährder. Warum wurde er nicht abgeschoben? So funktionieren Abschiebungen in der Theorie und Praxis.

"Im Asylverfahren muss es eine Sicherheitsüberprüfung geben, daran arbeiten wir mit Hochdruck", so Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, zur Sicherheitslage nach dem Attentat in Würzburg.

Nicht alle Asylbewerber und Migranten bleiben in Deutschland: Das BAMF hat allein bis November 50.759 Anträge zur finanziellen Unterstützung einer freiwilligen Ausreise genehmigt. Das geht aus Zahlen hervor, die dem ZDF vorliegen. Die meisten Ausreisenden kehren in Balkanländer zurück.

Dabei erfasst das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nur die Menschen, die über das sogenannte REAG/GARP-Programm ausreisen. Hinter den Kürzeln REAG und GARP verbergen sich die Programme "Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany" und "Government Assisted Repatriation Programme", die für das Projekt "Bundesweite finanzielle Unterstützung freiwilliger Rückkehrer/innen" stehen.

In diesem Rahmen wurden bis einschließlich November 50.759 Anträge auf freiwillige Rückkehr bewilligt. Dabei handelt es sich laut BAMF allerdings lediglich um die bewilligten Anträge, nicht um die tatsächliche Zahl von Rückkehrern. Diese Zahl werde erst im kommenden Jahr vorliegen. Auch Schätzungen zur Zahl der freiwilligen Rückkehrer für das Gesamtjahr 2016 existierten noch nicht, so die Behörde.

Programm garantiert finanzielle Unterstützung

Die meisten Anträge wurden nach Angaben des BAMF von Menschen mit albanischer Staatsangehörigkeit bewilligt (15.749). Auch Anträge von Asylbewerbern und Migranten aus Serbien (5.754), dem Irak (5.373 bewilligte Anträge), dem Kosovo (5.130), Mazedonien (4.310), Afghanistan (3.242), Iran (2.241), Montenegro (1.786), Bosnien und Herzegowina (1.375), Ukraine (1.159) und der Russischen Föderation (1.032) wurden im vierstelligen Bereich bewilligt.

Das REAG/GARP-Programm garantiert freiwilligen Rückkehrern finanzielle Unterstützung. Wenn die Ausreisenden die Mittel weder selbst noch durch unterhaltspflichtige Angehörige aufbringen können, übernimmt das Programm: die Reisekosten in das Heimatland; die Benzinkosten in Höhe von 250 Euro pro Pkw; sowie Reisebeihilfen in Höhe von 200 Euro pro Rückkehrer, wobei Kindern unter zwölf Jahren nur 100 Euro gewährt werden. Staatsangehörige aus europäischen Drittstaaten, die visumsfrei nach Deutschland einreisen können - dazu gehören unter anderem Albanien, Serbien und Mazedonien - erhalten keine Reisebeihilfen. Ihnen werden nur die Reisekosten erstattet.

Daneben gewährt das Programm auch Starthilfen in den Heimatländern der Rückkehrer. Asylbewerber und Migranten aus Ähtiopien, Afghanistan, Eritrea, Ghana, dem Irak, Iran, Nigeria und Pakistan erhalten 500 Euro pro erwachsenem oder jugendlichem Rückkehrer, sowie 250 Euro pro Kind unter zwölf Jahren. Staatsangehörige aller anderen Länder erhalten 300, bei Kindern unter zwölf Jahren 150 Euro pro Kopf.