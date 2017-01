Zum zweiten Mal hat der scheidende US-Präsident Barack Obama einer ganzen Reihe von Gefangenen einen Strafnachlass gewährt. Unter den 330 Verurteilten, für die Obama die gute Nachricht hatte, sind viele Drogen-Dealer. Zugleich wurden vier Gefangene aus Guantanamo entlassen.

US-Präsident Barack Obama hat erneut 330 Verurteilten einen Strafnachlass gewährt. Der scheidende Präsident wandelte damit am Donnerstag (Ortszeit) so viele Gefängnisstrafen um wie noch nie an einem einzigen Tag. Im Internetdienst Twitter zeigte er sich am Tag vor der Amtsübergabe an seinen Nachfolger Donald Trump "stolz", dass dies eine seiner letzten Amtshandlungen sei. Die USA seien ein "Land der zweiten Chancen", schrieb er.

Obama begnadigt viele Dealer

Bei den meisten Verurteilten, denen Obama einen Strafnachlass gewährte, handelte es sich um Menschen, die für Drogendelikte harte Strafen bekommen hatten. Unter ihnen waren viele Dealer. Obama hatte sich in der Vergangenheit immer wieder für eine Reform des in seinen Augen ungerechten Strafvollzugs ausgesprochen und unter anderem alternative Strafen für Drogenabhängige gefordert.

Obama bedankt sich bei Merkel US-Präsident Barack Obama hat sich zum Abschied aus seinem Amt bei Kanzlerin Angela Merkel für die Zusammenarbeit bedankt. Es sei das letzte Telefongespräch mit einem ausländischen Staats- und Regierungschef, das Obama als Präsident geführt habe, erklärte das Präsidialamt am Donnerstag (Ortszeit). Demnach bedankte sich Obama bei Merkel und ihrem Mann Joachim Sauer für die persönliche Freundschaft und die Bemühungen, die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA zu vertiefen. Die Kanzlerin habe eine starke, mutige und beständige Führung gezeigt. (Quelle: reuters)

Es war bereits das zweite Mal in dieser Woche, dass Obama einer ganzen Reihe von Gefangenen einen Strafnachlass gewährte. So soll etwa die frühere Wikileaks-Informantin Chelsea Manning, die eigentlich zu 35 Jahren Haft verurteilt worden war, bereits im Mai freikommen. Der scheidende US-Präsident erließ und reduzierte damit während seiner Amtszeit so viele Gefängnisstrafen wie keiner seiner Vorgänger; insgesamt waren es 1715, darunter 568 lebenslange Haftstrafen.

Vier Gefangene aus Guantanamo entlassen

Zudem hat Obama am Vorabend der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump vier weitere Gefangene aus dem Lager Guantanamo auf Kuba entlassen und zugleich den Kongress für das Fortbestehen der umstrittenen Einrichtung kritisiert. Drei der Häftlinge wurden in die Vereinigten Arabischen Emirate überstellt, einer nach Saudi-Arabien, wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte. Es gebe keinen Haftgrund gegen die vier Männer mehr. Es seien "die vier letzten Überstellung" der Obama-Regierung.

In dem Lager sind derzeit noch 41 Gefangene inhaftiert, bei Obamas Amtsantritt vor acht Jahren waren es 242. In einem vom Weißen Haus veröffentlichten Brief an den US-Kongress kritisierte der scheidende Präsident nun, dass das Fortbestehen des Lagers "im Widerspruch zu den Werten" der USA stehe. Es gebe "ganz einfach keine Rechtfertigung" dafür, diese "Haftanstalt offen zu halten".

Trump will mehr Häftlinge in Guantanamo

"Die Geschichte wird ein scharfes Urteil über diesen Aspekt unseres Kampfes gegen den Terrorismus und diejenigen fällen, denen es nicht gelungen ist, damit ein Ende zu machen", warnte Obama. Obamas Nachfolger Trump hatte nicht nur angekündigt, Guantanamo offen zu halten, sondern im Wahlkampf auch gesagt, die Zahl der Häftlinge wieder zu erhöhen und sogar US-Bürger dort einzusperren.

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hatten die USA unter Präsident George W. Bush rund 780 Häftlinge auf dem US-Militärstützpunkt Guantanamo auf Kuba eingesperrt. Die meisten Verdächtigen wurden seit ihrer Festnahme in den Jahren 2001 und 2002 weder angeklagt noch verurteilt. Viele sollen misshandelt und gefoltert worden sein.

Obama hatte bei seinem Amtsantritt 2009 versprochen, das Gefangenenlager zu schließen. Angesichts rechtlicher Probleme und heftigem Widerstand im Kongress und in der Öffentlichkeit wurde das Versprechen aber nur schleppend erfüllt.