Deutschen Autobauern könnten unter Trump in den USA harte Zeiten bevorstehen. Er überlegt, für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zu verlangen.

Bayer und Monsanto sichern dem künftigen US-Präsidenten Trump Großinvestitionen und zahlreiche neue Arbeitsplätze in den USA zu. Zusammen mit der designierten US-Tochter Monsanto kündigte Bayer Milliarden und neue High-Tech-Jobs an. Auch General Motors und Wal-Mart versprachen 15.000 neue Arbeitsplätze.

Kurz vor Donald Trumps Amtsantritt haben weitere Großunternehmen Milliardeninvestitionen in den USA angekündigt - und zahlreiche neue Arbeitsplätze. Trump reklamierte die angekündigten Stellenschaffungen sogleich als sein Verdienst. "Mit all den Jobs, die ich zurück in die USA bringe (sogar vor dem Amtsantritt), mit all den neuen Autofabriken" sähen die Menschen jetzt "große Dinge" passieren, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Zusammen mit dem US-Saatguthersteller Monsanto willbinnen der nächsten sechs Jahre in den Vereinigten Staaten mindestens acht Milliarden Dollar (7,5 Milliarden Euro) in die Forschung im Agrarbereich stecken. Das geht aus einer Erklärung beider Unternehmen hervor. Weltweit sollten etwa 16 Milliarden Dollar in diesem Sektor investiert werden, davon "mindestens die Hälfte" in den USA. Durch diese Investitionen würden tausende gutbezahlter High-Tech-Jobs geschaffen.

Treffen zwischen Bayer und Monsanto mit Trump bereits vor einer Woche

-Chef Werner Baumann und sein Monsanto-Kollege Hugh Grant waren vergangene Woche mit Trump zusammengetroffen. In der nun veröffentlichten Erklärung wurde das Gespräch als "sehr produktiv" bezeichnet. Die Unternehmen bestätigen jedoch nicht die konkreteren Angaben eines Trump-Sprechers,wolle "mindestens 3.000 neue High-Tech-Jobs" in den USA schaffen und die mehr als 9.000 Monsanto-Stellen alle erhalten. Die Übernahme der US-Firma wollen die Leverkusener bis Jahresende abschließen.

Trump, der am Freitag vereidigt wird, hat die Schaffung von Jobs zu seiner obersten Priorität erklärt. Er setzt deshalb insbesondere die Automobilindustrie unter Druck. Er drohte ihr mit Strafzöllen von 35 Prozent, wenn sie in Mexiko produzierte Autos in die USA importiert. Seine Drohung richtete er zuletzt speziell gegen deutsche Konzerne. Während die deutschen Autobauer sich aber bisher abwartend verhalten, haben andere Unternehmen der Branche bereits reihenweise neue Investitionen in den USA angekündigt.

Auch General Motors kündigt Investitionen an

General Motors (GM) kündigte an, eine Milliarde Dollar im Land zu investieren und in den kommenden Jahren 5.000 Jobs zu schaffen. Ein Teil der neuen Arbeitsplätze soll demnach durch Investitionen in neue Fahrzeuge und Technologien entstehen. Auch sollen 450 Stellen aus Mexiko in die USA zurückverlagert werden.

GM war nach der Finanzkrise durch ein gigantisches Hilfsprogramm des scheidenden Präsidenten Barack Obama vor dem Untergang gerettet worden. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben seit 2009 bereits 21 Milliarden Dollar in seine US-Aktivitäten investiert. Infolge der erhöhten Wettbewerbsfähigkeit der Produktion im Heimatland könnten diese Investitionen jetzt weiter ausgebaut werden, erklärte Konzernchefin Mary Barra.

US-Einzelhandel kündigt Zehntausende Jobs an

Einige Tage zuvor hatte bereits der italienisch-amerikanische Konzern Fiat Chrysler angekündigt, 2.000 weitere Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Der US-Autohersteller Ford wiederum kündigte an, auf den Bau einer großen Fertigungsanlage in Mexiko zu verzichten und stattdessen in den USA 700 neue Jobs im Elektromobilitätssektor zu schaffen.

Auch aus der US-Einzelhandelsbranche kamen Zusagen. Bei Wal-Mart sollen 10.000 neue Jobs entstehen. Der Online-Handelsriese Amazon hatte bereits zuvor angekündigt, in den USA binnen 18 Monaten 100.000 neue Stellen zu schaffen.