Patienten sollen künftig auch per Video-Anruf von Ärzten behandelt werden können. In der Schweiz wird die Telemedizin bereits seit Jahren praktiziert. In Deutschland soll ein Pilotprojekt starten.

Arztpraxis in Bayern: Mit einer Quote sollen junge Mediziner gewonnen werden.

von Ulrike Kunkel

In vielen Regionen werden die Hausärzte auf dem Land knapp. In Bayern soll jetzt eine Landarztquote an der Universität dazu beitragen, dass angehende Mediziner sich später auch in ländlichen Gebieten niederlassen. Ob das hilft?

"Eigentlich gibt es nichts Schöneres", sagt Wolfgang Blank, Allgemeinmediziner in der kleinen Gemeinde Kirchberg im Wald, "als auf dem Land als Arzt tätig zu sein. Dort ist man noch Arzt für alle und alles." Aber diese Haltung ist unter Medizinern momentan wenig verbreitet. Wenn es so weiter geht wie im Augenblick, werden im Jahr 2020 deutschlandweit rund 7.000 Hausärzte fehlen. 1.400 davon in Bayern. Seit Jahren wird über Anreize nachgedacht, diesem Trend entgegenzuwirken.

Nun will Bayern als erstes Bundesland zügig eine Quote einführen und dafür sorgen, dass fünf Prozent der Studienplätze im Fach Medizin an Bewerber gehen, die sich vorab zu einer späteren, mindestens fünfjährigen Tätigkeit als Hausarzt in nur schwach versorgten Regionen verpflichten. Die Kultusministerkonferenz hat den Weg hierfür vor wenigen Wochen geebnet.

Der Nachwuchs fehlt

Zunächst muss allerdings die zuständige Stiftung für Hochschulzulassung (früher ZVS) ihre Vergabeverordnung entsprechend ändern. Dann hätten die Länder die Möglichkeit, bei der Vergabe von Studienplätzen unterversorgte und von Unterversorgung bedrohte Gebiete in den Blick zu nehmen. Und von denen gibt es sogar im reichen Bayern erstaunlich viele.

In Ansbach-Nord und Feuchtwangen zum Beispiel sind kaum noch Hausärzte zu finden. Kranke rätseln, an wen sie sich wenden können. In Niederbayern, in Oberfranken und sogar im oberbayerischen Moosburg fehlen Ärzte. Kleinere Gemeinden sind in Not. Zugleich klagen Kliniken überall in den Ballungszentren über eine drastische Überfüllung ihrer Notaufnahme-Stationen. Ein unseliges Verhältnis. Auch Fachärzte gibt es vielerorts zu wenig. Wo es zurzeit noch regulär aussieht, droht bald ein böses Erwachen: Weil viele demnächst in den Ruhestand gehen, wird sich die Situation noch verschärfen. In Bayern ist jeder dritte Hausarzt älter als 60 Jahre.

Richten soll es jetzt also die Landarztquote. Kaum war der Gedanke geboren, hagelte es Kritik: Studierenden-Vertretungen bemängelten, das Verfahren sei ungerecht und mit den Prinzipien der freien Studien- und Berufswahl nicht zu vereinen. Tatsächlich entscheiden sich viele erst spät im Verlauf ihres Studiums, welchen Facharzt sie machen wollen. Und das Fachstudium Allgemeinmedizin müssten Anwärter im Rahmen der Quote im Voraus verpflichtend belegen.