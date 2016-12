Gegen den flüchtigen Terrorverdächtigen Anis Amri ist nun Haftbefehl erlassen worden. Nach dem Mann wird gefahndet. Seine Geschichte von Tunesien über Italien nach Deutschland zeigt die Lücken im europäischen System. Bayerns Innenminister Herrmann fordert im ZDF grundsätzliche Nachbesserungen (siehe Video).

"Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen wir daher davon aus, dass Anisden Lkw gesteuert hat", sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Donnerstagabend in Karlsruhe. Die Fahndung nach dem Tunesier blieb bislang jedoch ohne Erfolg. Nach dem als islamistischer "Gefährder" bekanntenwird mit Hochdruck international gefahndet. Die Ermittler kamen auf seine Spur, als sie am Dienstag im Fahrerhaus des Lkw ein Portemonnaie mit seinem Ausweis fanden. Inzwischen sicherten die Kriminaltechniker auch Fingerabdrücke des 24-Jährigen unter anderem im Führerhaus und an der Fahrertür des Lastwagens, der am Montagabend in den Weihnachtsmarkt im Herzen Berlins gesteuert wurde.

Haftbefehl erlassen

Aufgrund der Beweise erließ die Bundesanwaltschaft Haftbefehl gegen den Gesuchten.sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" der Täter, sagte auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière, nachdem er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) beim Bundeskriminalamt in Berlin über den Stand der Ermittlungen informiert hatte. Neben den Fingerabdrücken gebe es "andere, zusätzliche Hinweise, die das nahelegen", fügte der Innenminister hinzu, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Die Fahndung nachbleib am Donnerstag jedoch erfolglos. Die Ermittler durchsuchten in Nordrhein-Westfalen und Berlin verschiedene Orte, an denen sichfrüher aufgehalten haben soll. Aufgrund eines Hinweises wurde auch ein Reisebus in Heilbronn kontrolliert. "Festnahmen sind bislang nicht erfolgt", sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Merkel begrüßte die Reaktion der Bürger auf den Anschlag mit zwölf Toten und fast 50 Verletzten. "Ich bin in den letzten Tagen sehr stolz gewesen, wie besonnen die Menschen, die große Zahl der Menschen auf diese Situation reagiert", sagte sie.

Konsequenzen werden später erörtert

Amri

Merkel äußerte sich überzeugt, dass "wir auch der Lage sein werden, unser freies Miteinander, unser gutes und offenes Leben in der Gesellschaft auch beizubehalten". Merkel, de Maizière und Maas lobten nach ihrem Besuch beim BKA die Arbeit der Ermittler. Die beiden Minister kündigten auch an, dass über "Konsequenzen" aus den Vorkommnissen später zu reden sei. Eine bereits im Sommer geplante Abschiebung des Tunesiers scheiterte unter anderem daran, dass die Behörden seines Heimatlandesnicht als tunesischen Staatsbürger anerkannten.

Der mutmaßliche Täter war von den deutschen Sicherheitsbehörden zudem als islamistischer "Gefährder" eingestuft worden und hatte zeitweise unter Beobachtung gestanden. Daher gibt es auch Kritik daran, dass er gleichwohl sich frei bewegen und seine Anschlagspläne umsetzen konnte.