Theresa May will mit einer Minderheitsregierung – unter Tolerierung der nordirischen Unionisten – wie geplant die Brexit-Verhandlungen beginnen. Doch die nordirische Partei will eigene Interessen durchsetzen und Konzessionen beim Brexit erreichen.

Nachdem die Konservativen in Großbritannien ihre Mehrheit verloren haben, gibt es erste Konsequenzen. Zwei Vertraute von Premierministerin May traten zurück.

Nach ihrer Wahlschlappe versucht die britische Premierministerin Theresa May, die Wogen in der eigenen Partei zu glätten. Die Turbulenzen auf der Insel könnten zudem den Brexit-Fahrplan durcheinanderbringen: Der angepeilte Termin für den Beginn der Verhandlungen wackelt bereits.

Die innenpolitischen Turbulenzen nach der Wahl in Großbritannien könnten den Beginn der Verhandlungen über einen Austritt des Landes aus der Europäischen Union verzögern. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, er könne keine Aussage treffen, ob der angepeilte Starttermin am 19. Juni zu halten sei. "Das hängt nicht nur von uns ab." Der britische Brexit-Minister David Davis sagte dem Sender Sky News ebenfalls, dass der 19. Juni möglicherweise nicht realistisch sei, weil an diesem Tag auch die traditionelle Thronrede der Queen angesetzt sei.

Inhaltlich will May jedoch bei ihrem Plan eines harten Brexit bleiben: "Unsere Position wurde klar dargelegt", sagte ihr Sprecher am Montag in London. "Und an ihr hat sich nichts geändert." Ziel sei es, ein gutes Abkommen zu erreichen. "Wir wollen den bestmöglichen Deal." May werde nichts zustimmen, was Großbritannien schade. Auch am geplanten Zeitrahmen von zwei Jahren wolle sie festhalten. Das Land wolle die Kontrolle über seine Grenzen zurückgewinnen, sagte Brexit-Minister David Davis in Interviews. Das bedeute die Trennung von der EU, vom Europäischen Binnenmarkt und von der Zollunion.

Auch Termin für Thronrede steht auf der Kippe

Doch auch ob diese Ansprache am kommenden Montag stattfinden würde, war alles andere als gesichert. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May sagte, es werde bald eine Erklärung zum Datum der Rede geben. Bei dieser sogenannten Queen's Speech trägt Königin Elizabeth II. dem Parlament das Regierungsprogramm vor.

Doch nach der Wahlschlappe von Mays Konservativen in der vergangenen Woche fehlen der Partei die nötigen Stimmen im Unterhaus, um das Programm auch problemlos gebilligt zu bekommen. May verhandelt deshalb mit der nordirischen DUP. Diese soll Mays Minderheitsregierung bei wichtigen Abstimmungen unterstützen, verlangt aber im Gegenzug natürlich Zugeständnisse.

May bekommt Gegenwind aus eigenen Reihen

Einige Konservative kritisieren, dass May nach dem Verlust der absoluten Mehrheit zu geschwächt ist, um die Verhandlungen mit der DUP und der EU zu führen. Ex-Finanzminister George Osborne, den May nach ihrer Amtsübernahme 2016 entlassen hatte, nannte die Regierungschefin am Sonntag eine "wandelnde Tote". Ihr Rücktritt sei nur eine Frage der Zeit. Am Montagnachmittag wollte sich die Premierministerin mit Mitgliedern der Tory-Parteibasis treffen, die zum Teil ihren Rücktritt gefordert hatten. Das Treffen war eigentlich erst für Dienstag geplant gewesen, wurde aber vorverlegt.

Außenminister Boris Johnson versuchte einmal mehr, Spekulationen zu zerstreuen, er säge am Stuhl seiner Regierungschefin. In einem Gastartikel in der "Sun" schrieb er, die Briten hätten genug von Versprechungen und politischen Grabenkämpfen. "Jetzt ist der Zeitpunkt, um zu liefern - und Theresa May ist die richtige Person, um diese wichtige Arbeit weiterzuführen."