Europas größter Autobauer steckt in der Krise. Der Dieselskandal, nur eine der Negativ-Schlagzeilen. Mit einem massiven Personalabbau von bis zu 23.000 Stellen soll VW wieder auf Kurs gebracht werden. Was ist los bei VW?

Trump twitterte, dass US-Konzerne in den USA produzieren sollen. Daraufhin verzichtet der US-Autobauer Ford auf ein Werk in Mexiko. Stattdessen fließen nun Hunderte Millionen in ein US-Werk - ganz nach Trumps Geschmack.

von Michael Braun

Die Autostadt Detroit hat schon bessere Zeiten gesehen. Die Detroit Motor Show auch. Doch Donald Trumps beginnender Protektionismus könnte die US-Automobilindustrie stärken. Als Teil seines "Make America great again". Und zum Leidwesen deutscher Autobauer.

Offiziell verbreitet die Branche Optimismus vor der Detroit Motor Show. Detroit und die einst vergleichbaren Messen in Frankfurt, Genf und Paris waren die Plätze, an denen die Chefs der Hersteller mit allen ihren Produkten zu sein hatten. Der Präsident des deutschen und Weltautomobilverbandes, Matthias Wissmann, ist in die USA gefahren und sagt über die aktuelle Lage: "Wir gehen mit Zuversicht nach Detroit."

Das stimmt so ganz nicht. Denn VW-Konzernvorstand Matthias Müller und seine Kollegen gehen überhaupt nicht nach Detroit. Sie zeigen auch nur zwei ihrer elf Marken, immerhin mit VW und Audi die wichtigsten. Und wenn Wissmann "mit Zuversicht" geht, dann weil er traditionelle Maßstäbe anlegt. Er hatte dabei die konjunkturelle Ausgangslage im Kopf.

Absatzrekord ohne deutsche Teilhabe

Grundsätzlich ist die Konjunktur in den USA nicht schlecht. Im gerade zu Ende gegangenen Jahr 2016 hatten die Autohersteller einen neuen Absatzrekord auf dem amerikanischen Markt: 17,55 Millionen Autos, 0,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, wurden verkauft. Allerdings waren VW, BMW und auch Daimler daran nicht beteiligt.

Und es könnte für die deutschen Hersteller noch schlechter werden, weil mit dem künftigen Präsidenten Donald Trump die Maßstäbe verrücken. Der Mann will ja Amerika wieder "groß" machen und hat im Wahlkampf der Autostadt Detroit versprochen: "The Motor City will come roaring back", sie werde also ein donnerndes Comeback haben. Trump hat in erster Linie nicht im Sinn, die amerikanischen Autos und Produktionsstandorte besser und wettbewerbsfähiger zu machen. Er scheint sich für drastische Eingriffe in die Unternehmenspolitik entschieden zu haben, für Eingriffe in freie Märkte. General Motors, Ford und zuletzt Toyota hat er über Twitter angehalten, nur in Amerika und nicht in Mexiko zu investieren und zu produzieren. Andernfalls drohten massive Zölle.

"Gehörige Portion an Skepsis"

Als Wahlkampfgepolter kann man die schrillen Trump-Tweets nicht mehr abtun. Zwar lässt der Stuttgarter Autokonzern auf Anfrage wissen, man müsse Trumps Amtseinführung erst einmal abwarten. Im Übrigen habe Mercedes-Benz insgesamt 4,5 Milliarden Dollar in sein Werk in Tuscaloosa investiert und baue es derzeit mit einem weiteren Aufwand von 1,3 Milliarden Dollar aus. Aber Daimler-Chef Dieter Zetsche ließ auch wissen: "Dass eine gehörige Portion an Skepsis da ist, ist klar." Denn Daimler investiert gerade auch in Mexiko, zusammen mit Renault-Nissan fast eine Milliarde Euro in ein Werk im Aguascalientes. Noch 2017 sollen dort die ersten Autos der A-Klasse vom Band laufen. Auch BMW will von 2019 an Autos in Mexiko bauen und von dort natürlich auch exportieren. Möglich, dass BMW seine Pläne im Lichte der Trump'schen Außenhandelspolitik verschiebt, gar aufgibt.

Bei Audi geht das kaum mehr. Seit vergangenem September fertigt die VW-Tochter den Geländewagen Q5 für den Weltmarkt in Mexiko. Die Mutter VW, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit, baue in Mexiko "seit mehr als 50 Jahren Fahrzeuge und Motoren für die Weltmärkte". Das seit Dieselgate zwischen Hass und Demut schwankende Verhältnis VWs zu amerikanischen Offiziellen dürfte mit Trumps Außenwirtschaftspolitik sich nicht gerade entspannen. "Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen", ließ der Konzern wissen.

Einfahrt in eine "protektionistische Spur"

Experten werden deutlicher. "Man muss schon sehen, dass die Branche in eine protektionistische Spur hineinfährt", urteilt Stefan Bratzel, der Leiter des Bergisch-Gladbacher Center of Automotive Management. Zwar gebe es schon länger eine Tendenz, Autos in den Regionen zu bauen, in denen sie auch verkauft werden. Mit Trump verenge sich das womöglich von Regionen auf einzelne Länder. Zwar sei es noch nicht so weit, aber "insgesamt wäre die Tendenz zu mehr Protektionismus eine Katastrophe" für die deutsche Wirtschaft.

Ähnlich Jürgen Pieper, Autoanalyst beim Bankhaus Metzler: "Die neue Regierung stellt eher eine gewisse Bedrohung dar für die deutsche Autoindustrie", sagt er. Wenn Trump Handelshemmnisse errichtet statt abzubauen und das Handelsabkommen Nafta, das Zollfreiheit zwischen Mexiko und den USA vorsieht, womöglich abschaffen wolle, sei "das alles im Prinzip keine gute Nachricht für nicht-amerikanische exportorientierte Unternehmen." Toyota, drittgrößter Anbieter auf dem amerikanischen Markt, sowie andere japanische Hersteller dürften ähnlich wie die deutschen betroffen sein. Ihnen hat die Börse das schon mit deutlichen Kursverlusten quittiert.