von Sven Rieken

Im Dunkeln alleine unterwegs: Vielen, gerade Frauen, bereitet das Unbehagen. Spezielle Apps für Smartphones sollen das Gefühl von Sicherheit vermitteln. Doch ganz so zuverlässig sind die virtuellen Begleiter dann doch nicht.

Es ist schon dunkel in Ulm, als Carolina Pfänder aus dem Zug steigt. Die 26-jährige Studentin der Sonderpädagogik pendelt zweimal in der Woche zwischen ihrem Wohnort und Ludwigsburg hin und her. Um diese Zeit ist sie am Bahnhof schon Menschen begegnet, die ihr hinterherrufen oder ihr nachgelaufen sind. Manchmal holt ihr Mann Daniel sie ab. Doch oft arbeitet er noch um diese Zeit.

Und trotzdem ist er seit einem halben Jahr immer bei ihr. Denn Carolina Pfänder hat schon bei der Abfahrt in Ludwigsburg "Wayguard" auf ihrem Smartphone gestartet. Eine Begleit- oder Sicherheitsapp. Das Programm verbindet Pfänders Smartphone virtuell mit einer Sicherheitszentrale der Firma Bosch. Dort sitzen 24 Stunden am Tag entsprechend geschulte Assistenten, die in erster Linie Notrufe aus Fahrzeugen entgegennehmen. Service-Dienste, die nach einem Unfall greifen etwa.

Im Notfall wird die Sicherheitszentrale aktiv

Pfänders Begleitanfrage ist Sekunden später auf einem der Schirme in Berlin oder Magdeburg zu sehen. Ein weiterer Klick auf der Wayguard-App und sie würde einen Notruf senden. In dem Moment würde der Disponent in der Sicherheitszentrale auch den genauen Standort von Pfänders Handy übermittelt bekommen - erst dann. Dreimal würde die Zentrale dann versuchen anzurufen, danach informiert der Disponent die Polizei und übermittelt den genauen Standort.

Bei Carolina Pfänder ist aber nicht nur die Sicherheitszentrale aufmerksam. Auch ihr Mann ist dabei. Die App kann die eigenen Standortdaten permanent an vorher eingeladene Personen übermitteln. Die sehen - im Gegensatz zum Disponenten in der Zentrale - in Echtzeit, wo sich das Smartphone der "Begleiteten" gerade befindet. Auch diese Smartphones können den Notruf für sie auslösen. Wenn also ihr Mann das Gefühl hat, irgendetwas stimmt nicht, löst er den Alarm aus. Erst dann wird der Standort von seiner Frau an die Bosch-Mitarbeiter übertragen.

Geldmacherei oder wirkliche Hilfe?

Hinter der "Wayguard"-App steckt der Axa-Konzern, ein Versicherungsunternehmen. "Mit Ängsten spielen, Versicherungen verkaufen wollen", lauten die Vorwürfe aus dem Netz, die alle bei Albert Dahmen in Köln landen. "Leiter der Innovationseinheit 'Transactional'" steht auf seiner Visitenkarte.

"Die App ist nicht nach unseren Ideen programmiert, sondern nach den Ergebnissen unzähliger Interviews", erläutert Dahmen. "Wir haben Menschen auf der Straße gefragt, unsere Kunden angerufen, im Bekanntenkreis herumgehorcht. Wir wollten wissen, was eine Begleitapp braucht." Geld verdiene die Axa damit keines, merkt Dahmen an. Auch die Landespolizei NRW hat an der App mitentwickelt, vor allem an den abrufbaren Verhaltenstipps. Die Datenschützer haben ebenfalls aufmerksam nachgeschaut. Tatsächlich löscht der Server alle Daten nachdem die "Begleitung" beendet wird. Keine Verknüpfung von persönlichen Daten mit dem Weg nach Hause.

Wenig Spaß hatten die Kollegen der ComputerBild an diesen Apps. Timo Schurwanz hat sie auf Herz und Nieren getestet. "Oftmals hinkten die Apps zwei Minuten oder bis zu zwei Kilometer hinterher", erklärt der Test-Redakteur für Alltagsapps. "Sollte wirklich etwas passieren, könnte die Suche vor Ort ewig dauern - Polizei oder Krankenwagen kämen zu spät." Eine vermeintliche Sicherheit also, die letztlich nur das Gefühl der vollen Überwachung bei den Eltern erfüllt. "Wenn das Netz schwach ist, der Akku leer oder der GPS-Empfänger hakt sind die Apps schnell am Ende", resümiert Schurwanz. Er hat keiner App eine bessere Schulnote als 3 gegeben.

Der direkte Draht in die Nacht

Begleitapps für Erwachsene gibt es erst wenige. Das "Heimwegtelefon" aus Berlin etwa nimmt diese Bezeichnung wörtlich. Es begleitet seine Nutzer mit einem durchgehenden Telefongespräch. Wer unterwegs redet, hat weniger Angst und kann im Zweifel Hilfe rufen. Das Telefon ist von Sonntag bis Donnerstag von 20 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag von 22 bis 4 Uhr besetzt. Großer Nachteil: wenn wirklich etwas passiert, muss der aktuelle Standort mündlich übertragen werden.

Das macht der "Echo112 - Emergency Locator" anders. Die schweizer App erkennt, in welchem Land sich das Smartphone aufhält, wählt die richtige Notrufnummer und überträgt den Standort. Wenn die Datenverbindung nicht reicht, auch per SMS. "Encourage-now" hat ein Team aus Karlsruhe seine App genannt. Das Programm soll andere miteinbeziehen - vor allem Menschen aus der unmittelbaren Umgebung. Löst ein Nutzer einen Notruf aus, werden nicht nur die vorher eingestellten Freunde informiert, auch andere Nutzer in der unmittelbaren Umgebung werden angepusht. Entweder, um direkt zu helfen oder um weitere Hilfe zu organisieren. Digitale Zivilcourage, die dem "Wegsehen" entgegenwirken soll.

Eine permanent besetzte und professionell besetzte Zentrale kann bislang nur „Wayguard“ vorhalten durch die Kooperation mit Bosch. Studentin Carolina Pfänder ist trotzdem die Verbindung zur ihrem Mann wichtiger. Die per App, aber vor allem die „echte“ Verbindung. Dann nämlich, wenn er sie direkt am Bahnhof abholt - eine Begleit-App aus Fleisch und Blut.